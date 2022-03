X-Men - Wolverine mógł przejść poważną zmianę w filmie w porównaniu do komiksów

20th Century Fox

Widowisko X-Men z 2000 roku wprowadziło na wielki ekran kultową drużynę mutantów Marvela. W produkcji zadebiutował Hugh Jackman w roli Wolverine'a i szybko stał się ulubieńcem fanów komiksów. Scenarzysta projektu, David Hayter, w jednym z wywiadów zdradził poważną zmianę w stosunku do powieści graficznych, którą studio 20th Century Fox chciało wprowadzić w filmie. Otóż producenci chcieli zrobić z Wolverine'a Amerykanina.

Hayter wspomniał, gdy został wezwany do biura producentów i powiedziano mu o tej idei. Szybko zareagował, że bohater w komiksach jest Kanadyjczykiem i jeśli to zmienią, to fani ich zabiją. Ostatecznie zdecydowano się pozostać przy kanadyjskim pochodzeniu herosa.

fot. materiały prasowe

X-Men - o czym film?

W produkcji grupa mutantów, czyli osób obdarzonych wyjątkowymi zdolnościami, pod wodzą telepaty Charlesa Xaviera, musi zmierzyć się z Magneto, antagonistą o mocy władania nad metalem, który chce z ludzi na całym świecie uczynić mutantów.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze