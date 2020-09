Źródło: Microsoft

Przedsprzedaż Xbox Series X oraz Xbox Series S rozpoczęła się 22 września o godzinie 9:00. Na start dziewiątej generacji inżynierowie Microsoftu przygotowali dwa sprzęty skierowane dla graczy o zgoła odmiennym podejściu do konsolowego gamingu.

Tańszy model, Xbox Series S, zaprojektowano z myślą o mniej wymagających użytkownikach, którzy w najbliższym czasie nie planują grać na wyświetlaczach 4K. Konsola pozwoli odpalić najnowsze gry w rozdzielczości 1440p przy 60 klatkach na sekundę, a w razie potrzeby przeskaluje obraz do UHD przy wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji. Aby obniżyć cenę urządzenia, z Series S usunięto odtwarzacz płyt Blu-ray i zastosowano mniejszy nośnik SSD o pojemności 512 GB.

Druga z przedpremierowych konsol, Xbox Series X, ma wprowadzić nas na najwyższą półkę konsolowego gamingu. Pod względem wydajności będzie to najmocniejsza konsola dziewiątej generacji. Microsoft przystosował ją do pracy w natywnej rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę i w przeciwieństwie do modelu Xbox Series S tu otrzymamy do dyspozycji napęd Blu-ray oraz pamięć SSD o pojemności 1 TB.

Zobacz także:

Obie konsole pojawią się w ofercie największych polskich sklepów internetowych. Kupimy je w sieciach Euro RTV AGD, Komputronik, Media Expert, Media Markt, NeoNet, X-kom oraz w Empiku i za pośrednictwem Allegro.

Konsolę Xbox Series X wyceniono na 2249 zł, model Xbox Series S kupimy za 1349 zł. Chcesz wiedzieć więcej na temat nowej generacji Microsoftu? Zapoznaj się z poniższymi artykułami: