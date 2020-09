Xbox All Access – Microsoft ujawnił wysokość subskrypcji dla konsol Xbox Series X/S

Źródło: Microsoft

Microsoft planuje urządzić prawdziwą rewolucję na rynku gamingowym i udowodnić, że współczesnym konsolom oraz samym grom bliżej do usług niż fizycznych produktów. Najlepiej świadczy o tym fakt udostępnienia na rynku globalnym abonamentu Xbox All Access przy okazji premiery dziewiątej generacji.

Klienci, którzy zdecydują się na podpisanie 24-miesięcznej umowy Xbox All Access, otrzymują wybraną konsolę na własność oraz dostęp do usługi Xbox Game Pass Ultimate na czas trwania umowy. Dzięki niej będą mogli grać bez żadnych dodatkowych opłat w przeszło 100 gier, w tym m.in. premierowe produkcje studiów Microsoftu oraz otrzymają dostęp do platformy xCloud, która umożliwia zabawę w chmurze za pośrednictwem sprzętów z Androidem.

Dotychczas polski oddział korporacji ujawnił wyłącznie wysokość abonamentu dla Xbox One S, ale dzień przed startem globalnej przedsprzedaży nowych konsol poznaliśmy także koszt opłat subskrypcyjnych dla osób zainteresowanych dziewiątą generacją:

Za Xbox All Access dla Xbox Series S zapłacimy 111 zł miesięcznie, a za Xbox All Access dla Xbox Series S 148 zł miesięcznie. Sumaryczna cena usługi jest zbliżony do łącznej ceny konsol na wolnym rynku oraz 24 miesięcy subskrypcji Xbox Game Pass Ultimate. Osoby, które podpiszą umowę na Xboxa Series S, zaoszczędzą nieco ponad 4 zł, a klienci zainteresowani Series X – niespełna 17 zł. Xbox All Access ma przede wszystkim przyzwyczaić nas do zmiany myślenia na temat branży gier. Dla Microsoftu nie liczy się bowiem platforma, na której gramy, a sam fakt, że gramy w danym ekosystemie i jesteśmy skłonni płacić za dostęp do niego. Wszak subskrybenci Xbox Game Pass Ultimate mogą grać zarówno na konsolach, pecetach jak i urządzeniach mobilnych.

Zobacz także:

Wypuszczenie Xbox All Access ma jeszcze jeden cel – zminimalizować koszty wejścia w nową generację. A debiut konsoli w okresie gorączki przedświątecznych zakupów może pomóc w wypromowaniu takiego modelu dystrybucji, który łączy sprzedaż ratalną sprzętu oraz subskrypcję serwisu gamingowego.