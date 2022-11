Xiaomi 12S Ultra Concept z pełnowymiarowym obiektywem Leica!

fot. Xiaomi

Wszystkie nowoczesne, high-endowe smartfony łączy jedna rzecz... Doskonały system aparatów. Jest aparat główny, ultraszeroki, teleobiektyw, a czasami także makro. Chociaż połączona moc tych aparatów daje znakomite efekty, nie możemy dołączyć pełnowymiarowych obiektywów, które normalnie dołączane są do aparatów bezlusterkowych. Xiaomi 12S Ultra Concept ma to zmienić.

Xiaomi 12S Ultra Concept ma być wyposażony w dwie jednocalowe matryce, w tym jedną zamontowaną centralnie, do której może dołączyć obiektyw. Można założyć, że zastosowane matryce to Sony IMX989 ze standardowego Xiaomi 12S Ultra.

Zamontowanie obiektywu wymaga jednak przygotowania, czyli odkręcenia ochronnego pierścienia, pod którym kryje się mocowanie obiektywu Leica M.

Xiaomi 12S Ultra Concept

Niestety, Xiaomi nie podało nam żadnych innych szczegółów, takich jak możliwości obiektywu lub specyfikacja smartfona. Biorąc pod uwagę, jak Xiaomi 12S Ultra Concept jest prototypem, może nigdy nie wejść do produkcji. Jednak, jeśli przyjrzeć się bliżej, obiektyw może zejść aż do f/16 z f/1,4. Wideo udostępnione przez Xiaomi na ich kanale Weibo potwierdza również, że użytkownicy będą mieli dostęp do takich funkcji, jak focus peaking, wzór zebry pomagający ustawić ekspozycję, histogram i 10-bitowe RAW.

Jeżeli to rozwiązanie trafi do komercyjnie dostępnych smartfonów, to śmiało może przenieść fotografię smartfonową na jeszcze wyższy poziom.