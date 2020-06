Y: Ostatni z mężczyzn i American Horror Stories - seriale nie pojawią się w zwykłej telewizji? Co z premierą Helstrom?

fot. FX

FX ujawniło, że dwa seriale stacji, Y: The Last Man oraz American Horror Stories nie zadebiutują w liniowej telewizji tylko od razu na wspieranej przez Disneya platformie streamingowej Hulu w ramach pakietu FX on Hulu, który oferuje ponad 1600 godzin programów stacji. Ponadto Hulu ogłosiło, że marvelowski serial Helstrom pojawi się na platformie w październiku.

Y: The Last Man to ekranizacja komiksowej serii Y: Ostatni z mężczyzn, którą stworzyli Brian K. Vaughan oraz Pia Guerra. Historia rozgrywa się w świecie, w którym śmiertelna epidemia zabiła wszystkich samców. Jedynym ocalałym mężczyzną jest Yorick Brown. Osamotniony w świecie rządzonym przez kobiety, Brown wyrusza w podróż z nadzieją na odkrycie przyczyn kataklizmu i szybko znajduje się na celowniku organizacji feministycznych i agencji wywiadowczych, jako potencjalny klucz do rozwiązania tajemnicy choroby.

fot. FX

American Horror Stories to spin-off tworzonego przez Ryana Murphy'ego serialu American Horror Story. W porównaniu do serii-matki, która w każdym sezonie opowiadała inną, spójną historię przez wszystkie epizody, w wypadku spin-offu każdy odcinek będzie przedstawiał inną opowieść z gatunku grozy.

Głównymi bohaterami produkcji Helstrom są Daimon i Ana Helstromowie, dzieci bardzo potężnego, seryjnego mordercy. Rodzeństwo tropi za pomocą swych niezwykłych umiejętności wszelkie przejawy ludzkiego terroru.