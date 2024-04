Yellowstone - Luke Grimes o odejściu Kevina Costnera z serialu. Popiera jego decyzję

fot. Paramount+

Luke Grimes jest znany głównie z roli syna Johna, Kayce'a Duttona, w Yellowstone. Niedawno Grimes udzielił wywiadu dla brytyjskiego dziennika The Independent, w którym poruszono temat kontrowersyjnego odejścia Kevina Costnera z serialu. Grimes wyraził żal, ale również zrozumienie dla tej decyzji.

- Cokolwiek się tam wydarzyło, jest niefortunne, jeśli jakkolwiek wpływa na rozwój serialu. Wiem jednak, że Costner był pochłonięty swoimi filmami, które były niczym projekty z pasji. W pewnym momencie robisz to, co musisz - to, co kochasz.

Wspominając o "projektach z pasji", prawdopodobnie Grimes miał na myśli Horyzont. Rozdział I, dwuczęściowy western Kevina Costnera, który opowiada o ekspansji oraz osadnictwie na amerykańskim Zachodzie w okolicach wojny secesyjnej. Film, podobnie jak Furiosa George'a Millera, będzie pokazany podczas tegorocznego festiwalu w Cannes. Obie produkcje nie biorą jednak udziału w organizowanym konkursie.

Yellowstone - co z 5. sezonem?

Nie ma jeszcze oficjalnej daty rozpoczęcia zdjęć do drugiej części 5. sezonu, ale The Independent twierdzi, że scenariusze już są gotowe. Według informatorów dziennika, aktorzy mają wrócić na plan w maju. Paramount Network ogłosił wcześniej, że finałowe odcinki zadebiutują w listopadzie 2024 roku, ale nie wiadomo, czy ta data nie ulegnie zmianie przez późną produkcję.