Young Rock - pierwszy zwiastun serialu komediowego inspirowanego życiem Dwayne'a Johnsona

fot. materiały prasowe

Young Rock został zamówiony przez stację NBC. Pierwszy sezon ma liczyć 11 odcinków. Jest to komediowy serial mocno inspirowany życiem Dwayne'a Johnsona, jednego z najpopularniejszych aktorów Hollywood. Za sterami stoją sam aktor oraz Nahnatchka Khan, znana z hitu Przepis na amerykański sen.

W obsadzie znaleźli się Adrian Groulx jako Dwayne Johnson w wieku 10 lat, Bradley Constant jako Johnson w wieku 15 lat i Uli Latukefu, który wcieli się w aktora w wieku 18-20 lat. Stacey Leilua i Joseph Lee Anderson wcielą się w rodziców Johnsona. W rolach głównych występują również Ana Tuisila, Fasitua Amosa i John Tui.

The Rock to były wrestler, aktor, futbolista i filantrop; swoją popularność i sympatię, którą darzy go cała rzesza fanów i widzów, zawdzięcza jednak przede wszystkim nieprawdopodobnej charyzmie. Nadchodzący serial będzie bazował na jego dzieciństwie, początkach i pierwszych krokach w karierze, skupi się też na okresie odkrywania prawdziwego siebie. Young Rock będzie emitowany na kanale NBC. Zwiastun obejrzycie tutaj:

Young Rock - premiera serialu już 16 lutego 2021 roku.