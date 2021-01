Spider-Man 3 - nowe zdjęcia z planu! Tom Holland i powrót znanego nam już kostiumu

fot. Marvel

Trwają zdjęcia do filmu Spider-Man 3 (oficjalny tytuł nie został jeszcze ujawniony), który będzie fabularnie powiązany z widowiskiem Doctor Strange 2 (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) i serialem WandaVision. Kluczem wspomnianych produkcji i fabuły 4. fazy MCU będzie multiwersum, czyli alternatywne równoległe światy. W ostatnim czasie byliśmy bombardowani kolejnymi pogłoskami o licznych powrotach aktorek i aktorów znanych ze starszych, niezwiązanych z MCU filmach o Pajączku.

Teraz serwis Just Jared opublikował serię zdjęć z planu filmu, na których widzimy Toma Hollanda, który ponownie wskoczył w znany ze Spider-Man: Daleko od domu czerowono-czarny kostium. By je obejrzeć, musicie kliknąć w opublikowany w tym tweecie link:

W obsadzie powrócą m.in.: Zendaya jako MJ, Jacob Batalon jako Ned Leeds, Marisa Tomei jako ciotka May, Tony Revolori jako Flash Thompson i Benedict Cumberbatch jako Doktor Strange.