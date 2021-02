Young Rock - obsadzono słynnych wrestlerów. Tak wyglądają w serialu Dwayne'a Johnsona

fot. materiały prasowe

Young Rock to serial współtworzony przez Dwayne'a Johnsona, który od dziecka był związany ze światem wrestlerów z uwagi na swojego ojca. Aktor opublikował wideo, które pokazuje serialowe wersje tak kultowych postaci jak Macho Man czy Andre the Giant. Osoby od castingów wykonały kawał dobrej roboty, bo rzadko obsadza się tak bardzo podobnych aktorów do oryginału.

Historia serialu opowiada o trzech różnych etapach życia Dwayne'a Johnsona. Zobaczymy więc trzy wersje jego młodszej postaci, gdy był dzieckiem, nastolatkiem i dorosłym Rockiem w wieku 20 lat. Andrian Groulx gra 10-letniego Johnsona, Bradley Constant wciela się w jego 15-letnią wersję, a Uli Latukefu będzie 20-letnim Rockiem. Z wielu opowieści aktora wiemy, że w tych czasach przeżywał on wiele kuriozalnych i często zabawnych przygód.

Nahnatchka Khan jest showrunnerką serialu. Znamy ją z takich hitów jak Przepis na amerykański sen i Amerykański tata. Sam Dwayne Johnson będzie narratorem serialu.

Dwayne Johnson promował serial w programie Jimmy'ego Fallona. Nieoczekiwanie mama aktora skradła całe show piosenką.

Young Rock - premiera 16 lutego 2021 roku w USA. Data polskiej premiery nie jest znana.