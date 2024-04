Young Woman And The Sea - zwiastun filmu. Daisy Ridley przepływa kanał La Manche

fot. Disney

Reklama

Young Woman And The Sea to film wyreżyserowany przez Joachima Rønninga na podstawie scenariusza Jeffa Nathansona. Opowiada o młodej pływaczce, która postanawia przepłynąć kanał La Manche. W Gertrude "Trudy" Ederle, która dokonała tego wyczynu w 1926 roku, wcieliła się Daisy Ridley.

W obsadzie filmu znaleźli się również Tilda Cobham-Hervey, Stephen Graham, Kim Bodnia, Ethan Rouse, Tessa Bonham Jones, Jeanette Hain i Robert Eades.

Zwiastun Young Woman And The Sea trafił do sieci po tym, jak zadebiutował podczas CinemaCon. Film Disneya będzie mieć premierę 31 maja w wybranych kinach w USA.

Young Woman And The Sea - zwiastun

Young Woman And The Sea - zdjęcia

Young Woman And The Sea

Kim była Gertrude “Trudy” Ederle?

Gertrude "Trudy" Ederle była pierwszą kobietą w historii, która przepłynęła kanał La Manche. Była córką niemieckiego rzeźnika z Manhattanu oraz pływaczką wyczynową, która zdobyła złoto na Igrzyskach Olimpijskich w 1924 roku. Przepłynęła 31 km kanału w 1926 roku, po tym jak udało jej się wcześniej przepłynąć 35 km z Battery Park w Nowym Jorku do Sandy Hook w stanie New Jersey. Ustanowiła rekord, który utrzymywał się przez 81 lat. W tamtym czasie trwała zażarta rywalizacja o miano pierwszej kobiety, która przepłynie kanał La Manche - wcześniej zrobiło to tylko pięciu mężczyzn.