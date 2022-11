Your Honor - 2. sezon opóźniony. Kiedy premiera?

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline, amerykańska telewizja Showtime zdecydowała się opóźnić 2. sezon serialu Your Honor. 10-odcinkowy nowy sezon pojawi się w USA dopiero 13 stycznia 2023 roku. Pierwotnie miał on mieć premierę 9 grudnia 2022 roku.

Your Honor - powód opóźnienia

Powód jest banalny. Według dziennikarzy osoby decyzyjne uznały, że Your Honor to serial, który najlepiej ogląda się bez przerwy co tydzień. Gdyby dali go w grudniu, musieliby w trakcie emisji zrobić kilkutygodniową przerwę z uwagi na święta Bożego Narodzenia. A tak w styczniu emisja odbędzie się bez żadnych problemów.

Przypomnijmy, że Your Honor to serial oparty na izraelskim formacie. Bryan Cranston wciela się w Michaela Desiato, szanowanego sędziego z Nowego Orleanu, którego życie wywraca się do góry nogami, gdy jego nastoletni syn uczestniczy w wypadku, w którym ginie syn szefa mafii Jimmy'ego Baxtera. To doprowadza do gry o wysoką stawkę, w której śmierć czyha za rogiem.

Joey Harstone (Sprawa idealna) jest showrunnerem. Robert i Michelle Kingowie (Żona idealna) oraz Liz Glotzer (Sprawa idealna) są producentami wykonawczymi.

Na ten moment nie wiadomo, czy 2. sezon od razu trafi do Polski. Pierwszy jest dostępny w CANAL+ Online.