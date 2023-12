Youtuber Trevor Jacob idzie do więzienia. Wcześniej dla klików rozbił samolot

YouTube

Trevor Jacob, youtuber i były snowboardzista olimpijski, został skazany na karę 6 miesięcy więzienia. Wyrok jest finałem głośnej sprawy, która wywołała ogromne oburzenie wśród amerykańskiej opinii publicznej. 30-letni mężczyzna w grudniu 2021 roku opublikował na YouTubie wideo, w którym dochodzi do rozbicia samolotu - silnik maszyny przestał działać, a sam Jacob bezpiecznie się katapultował. Całość zdarzenia została zarejestrowana przy pomocy kilku kamer doczepionych do awionetki oraz selfie sticka, który bohater nagrania trzymał w dłoni podczas skoku.

Wideo od początku wywoływało liczne kontrowersje. Choć youtuber zapewniał, że do katastrofy doszło w wyniku nieszczęśliwego wypadku, widzowie wytykali mu, że nie podjął on próby awaryjnego lądowania, nie restartował silnika i nie kontaktował się z wieżą kontroli lotów. Co więcej, do niewielkiego samolotu zabrał kostium do szybowania i spadochron, które z uwagi na swoje wymiary utrudniałyby pilotowanie awionetki w trakcie rutynowego lotu.

Jacob koniec końców przyznał się do winy. Stwierdził, że celowo rozbił samolot, aby zwiększyć liczbę odsłon na YouTubie i tym samym pozyskać nowych sponsorów. Okłamał także badających przyczynę wypadku w kwestii samego przebiegu lotu. Jakby tego było mało, wrócił on na miejsce katastrofy, zebrał części rozbitej awionetki do hangaru i pociął je na jeszcze mniejsze fragmenty, aby utrudnić śledztwo - wszystko w tym samym czasie, gdy zapewniał, że nie wie, gdzie doszło do wypadku.

Jacobowi groziło 20 lat pozbawienia wolności - sąd złagodził jednak wymiar kary z uwagi na przyznanie się oskarżonego do winy.

Wideo, które przedstawia rozbicie samolotu, do dziś ma 4,4 mln wyświetleń na YouTubie.