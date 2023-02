Kardashianie mają konkurencją w postaci... Putina. Powstaje serial z technologią deep fake

Źródło: Pixabay

Jak donosi Deadline, brytyjska stacja Channel 4 szykuje parodię serialu Z kamerą u Kardashianów, której bohaterem będzie Władimir Putin. Projekt komedii nosi tytuł Keeping Up With The Kremlin (pewnie polski tytuł mógłby brzmieć: Z kamerą w Kremlu). Deadline poznał nowe szczegóły.

Putin bohaterem serialu

Za produkcję serialu odpowiada Chalboard TV, które stworzyło wcześniej brytyjski serial Vardy v Rooney: A Courtroom Drama. Zielone światło na realizację projektu oficjalnie zostało przyznane. Co ciekawe, najpierw zadebiutuje on w mediach społecznościowych Channel 4.

Na planie normalnie będą grać aktorzy wcielający się w Putina i jego otoczenie. Następnie w postprodukcji twórcy użyją technologii deep fake, aby mieli oni oblicza prawdziwych postaci.

Nie jest to pierwszy przypadek, gdy brytyjska telewizja używa deep fake'a do tworzenia serialu komediowego. Niedawno informowaliśmy o Deep Fake Neighbour Wars, w którym dzięki tej technologii na ekranie było wiele gwiazd.

Data premiery nowego serialu nie została ustalona.