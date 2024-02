Za duży na bajki 2 - oficjalny zwiastun. Waldi poszukuje swojego taty

fot. NEXT FILM

Waldi oraz jego najbliżsi powracają do polskich kin w filmie Za duży na bajki 2. Tym razem bohaterowie wyruszają na tatrzańskie wakacje. Nie zabraknie partnera Teresy (Paweł Domagała), szalonej ciotki Mariolki (Dorota Kolak), a także młodzieżowego tria, znanego z pierwszej części (Maciej Karaś, Amelia Fijałkowska, Patryk Siemek). Zobaczcie, co na nich czeka podczas górskich wakacji.

Za duży na bajki 2 - zwiastun

Za duży na bajki 2 - fabuła, obsada, produkcja

Tym razem Waldek, Staszek i Delfina przeżyją lato pełne przygód w Tatrach. Podczas wycieczki Waldek przypadkowo dowiaduje się, że w okolicy mieszka jego ojciec, o którym od mamy słyszał tylko tyle, że dawno temu porzucił ich rodzinę. Chłopiec postanawia za wszelką cenę go odnaleźć i osobiście zapytać o powody tej decyzji. Wraz ze Staszkiem, pod osłoną nocy, wyruszają na poszukiwania. Czyhające na nich na górskim szlaku niebezpieczeństwa to nic w porównaniu z zadaniem, które otrzymuje Delfina. Kreatywna nastolatka musi ukryć przed niczego nieświadomą ciotką, mamą Waldka oraz… jej nowym partnerem prawdę o zniknięciu chłopców. Jakie zawirowania w życie wszystkich bohaterów wniesie ta sekretna misja? Czy Waldek otrzyma odpowiedzi na dręczące go pytania i zrozumie postępowanie ojca? [oficjalny opis dystrybutora]

Do obsady filmu należą: Maciej Karaś, Amelia Fijałkowska, Patryk Siemek, Karolina Gruszka, Dorota Kolak, Paweł Domagała, Michał Żurawski oraz Grzegorz Małecki.

Reżyserem sequela jest Kristoffer Rus. Scenariusz został napisany przez Agnieszkę Dąbrowską. Za dystrybucję filmu odpowiada NEXT FILM.

Za duży na bajki 2 - zdjęcia

Za duży na bajki 2

Za duży na bajki 2 - premiera już 15 marca 2024 roku.