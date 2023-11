Zagraniczne filmy, które kręcono w Polsce. Nie tylko Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży oraz Lista Schindlera

fot. materiały prasowe

Reklama

W kinach możemy oglądać film Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży, w którym znajdują się sceny nakręcone w Polsce. Areną Głodowych Igrzysk, na której młodzi trybuci walczą na śmierć i życie, stała się Hala Stulecia we Wrocławiu. Twórcy za pomocą efektów komputerowych sprawili, że obiekt wygląda na podniszczony. Również scena nad jeziorem powstała w naszym kraju. Ekipa filmowa pojawiła się nad zalewem w Grzędach w województwie dolnośląskim.

Najczęściej ekipy filmowe przyjeżdżają do nas, aby kręcić sceny związane z II wojną światową, Holocaustem i obozami koncentracyjnymi. Zdjęcia odbywały się więc w miejscach, takich jak Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (Lista Schindlera) czy Majdanek w Lublinie (Lektor).

Na szczęście producenci coraz częściej dostrzegają piękno naszego kraju. Kręcono u nas sceny do filmów: Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa oraz Opowieści z Narnii: Książę Kaspian. Nie można też zapomnieć o serialu Wiedźmin od Netflixa, do którego zdjęcia odbywały się na Zamku Ogrodzieniec w Podzamczu. Do naszego kraju coraz częściej przyjeżdżają też twórcy z Bollywood w ramach rozwijającej się współpracy. I kręcą tu naprawdę efektowne sceny akcji – takie jak ta z autobusem spadającym z Mostu Gdańskiego w Warszawie (Kick). Poza tym taneczne sceny realizowano w teatrze w Poznaniu i pod stadionem w Gdańsku (Mersal). Warto również wspomnieć o japońskich produkcjach, czyli Ambasadorze nadziei oraz dystopijnym filmie science fiction (Avalon) z Małgorzatą Foremniak w głównej roli.

W poniższej galerii umieściliśmy więcej przykładów. Zobaczcie, jakie zagraniczne produkcje nakręcono w Polsce. Wyszczególniliśmy miejsca i miasta, które stały się planami zdjęciowymi. W zestawieniu nie uwzględniliśmy filmów, takich jak Dolina Bogów, Ukryta gra i Obywatel Jones, ponieważ za ich produkcję odpowiadają polscy twórcy i studia.

Zagraniczne filmy kręcone w Polsce