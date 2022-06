Zagubiony w czasie - zdjęcia i nowe szczegóły reboota kultowego serialu. Jest data premiery

fot. materiały prasowe

Quantum Leap jest rebootem Zagubionego w czasie, w którym główną rolę grał Scott Bakula. Nowa wersja produkcji ma stanowić również kontynuację serialowego hitu z lat 90. W głównej roli występuje Raymond Lee (Chrzanić Kevina); w obsadzie znajdują się również Caitlin Bassett, Ernie Hudson, Mason Alexander Park i Nanrisa Lee.

W sieci pojawiły się nowe informacje dotyczące tego serialu science fiction, który otrzymał zaktualizowany opis. Możemy w nim wyczytać, że minęło 30 lat od kiedy dr Sam Beckett (Bakula) wszedł do akceleratora i zniknął. Nowa ekipa dowodzona przez fizyka Bena Songa (Lee) zostaje zebrana do ponownego zajęcia się projektem w nadziei zrozumienia tajemnicy tej maszyny i człowieka, który ją stworzył.

Wszystko się jednak zmienia, gdy Ben dokonuje nieautoryzowanego skoku w przeszłość, pozostawiając zespół w tyle, aby rozwiązać zagadkę, dlaczego to zrobił. U boku głównego bohatera podczas jego skoków w czasie znajduje się Addison (Bassett), która pojawia się w formie hologramu, który tylko Ben może widzieć i słyszeć. Jest odznaczoną weteranką wojskową, która wnosi do swojej pracy zrównoważoną precyzję.

U steru wysoce poufnej operacji stoi Herbert „Magic” Williams (Hudson), zasadniczy wojskowy, który musi odpowiadać przed swoimi szefami, którzy nie będą szczęśliwi, gdy dowiedzą się o naruszeniu protokołu. Magic jest również wyraźnie starszą, dorosłą wersją postaci, z którą Sam Beckett wszedł w interakcję w Wietnamie w tamtych czasach. Pozostałymi członkami zespołu są Ian Wright (Park), który zarządza jednostką sztucznej inteligencji „Ziggy” i Jenn Chou (Nanrisa Lee), która zarządza cyfrowym bezpieczeństwem projektu.

Gdy Ben przeskakuje z życia do życia, naprawiając to, co kiedyś poszło nie tak, staje się jasne, że on i zespół biorą udział w ekscytującej podróży. Jednak Addison, Magic, Ian i Jenn wiedzą, że jeśli zamierzają rozwiązać zagadkę skoku Bena i sprowadzić go do domu, muszą działać szybko, żeby nie stracić go na zawsze.

Udostępniono również nowe zdjęcia z nowego Zagubionego w czasie, które możecie obejrzeć poniżej.

Zagubiony w czasie - reboot

Zagubiony w czasie - amerykańska premiera 19 września 2022 roku na NBC.