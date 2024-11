Zakonnica w przebraniu 3 - co dalej z filmem po śmierci Maggie Smith?

Fot. Materiały prasowe

Po śmierci Maggie Smith, która miała zagrać w Zakonnicy w przebraniu 3, widzowie zaczęli zastanawiać się, czy film w ogóle powstanie. Whoopi Goldberg, gwiazda franczyzy, postanowiła wypowiedzieć się na ten temat. Uspokoiła fanów, że nie zrezygnowano z projektu. Dodała jednak, że muszą wprowadzić zmiany do scenariusza, by dostosować go do zniknięcia jednej z postaci.

"Musimy dokonać pewnych zmian, ponieważ, jak wiecie, właśnie straciliśmy Maggie Smith" - wyjaśniła Whoopi Goldberg w programie The Tonight Show. - "W związku z tym projekt zostanie ukończony. To po prostu zmiana."

To oznacza, że Zakonnica w przebraniu 3 powstanie mimo śmierci Maggie Smith. Twórcy będą musieli jednak wyjaśnić zniknięcie jej postaci i w tym celu wprowadzą zmiany w scenariuszu. A warto wspomnieć, że gdy Whoopi Goldberg wystąpiła w The Tonight Show w 2022 roku, zdradziła wtedy, że jest już gotowy. To oznacza, że po dwóch latach po jego ukończeniu, twórcy będą musieli nanieść poprawki do materiału.