Zatanna – czy film jednak powstanie? Scenarzystka daje jednoznaczną odpowiedź

W 2021 roku informowano, że Emerald Fennell, która dopiero co święciła triumfy z filmem Obiecująca. Młoda. Kobieta została zatrudniona do napisania Zatanny, czyli kolejnego projektu z uniwersum DC Studios. Po objęciu sterów przez Jamesa Gunna i Petera Safrana nie otrzymaliśmy żadnych aktualizacji o tym projekcie. Scenarzystka miała okazję opowiedzieć o tej produkcji, przyznając, że film jednak nie powstanie pomimo gotowego scenariusza.

Zatanna - film od Emerald Fennel nie powstanie

Fennell powiedziała, że pracowała nad filmem po tym, jak J.J. Abrams podpisał z Warner Bros. umowę, aby stworzyć swoje Dark Universe:

Nie, nie, to się nie wydarzy. To było coś, nad czym pracowałam wcześniej, wtedy, gdy J.J. Abrams właśnie podpisał umowę z Warner Bros. i miał zamiar stworzyć Dark Universe. W planach było stworzenie tego rodzaju uniwersum ze złoczyńcami i mrocznymi postaciami lub coś w tym rodzaju.

Scenarzystka kontynuowała:

Uważałam, że J.J. Abrams jest świetny, a jego zespół w Bad Robot interesujący. Poza tym uwielbiam wszelkiego rodzaju kino gatunkowe. Zdecydowanie byłam zainteresowana. Pomyślałem: „Nie wiem zbyt wiele o gatunku superbohaterów; nie jest to coś, do czego naturalnie się skłaniam, więc chciałabym wiedzieć, jaki jest pomysł na film dla kogoś takiego jak ja, kto nie zna się na superbohaterach i niekoniecznie kupiłby na taką produkcję bilet do kina". To było coś innego od innych produkcji z gatunku, a Zatanna była naprawdę fajną postacią.

Emerald Fennell ujawniła, że Zatanna została porzucona jeszcze zanim James Gunn i Peter Safran przejęli stery w DC Studios. Dodała, że miała gotowy scenariusz, w którym historia była dosyć szalona, ale ostatecznie z projektu zrezygnowano. Następnie zmienili się prezesi studia, ale scenarzystka nie żałuje czasu, który poświeciła na superbohaterską produkcję.