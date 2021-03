Zaufanie do kina w USA osiąga najwyższy poziom od początku pandemii. Tak wynika z badań

fot. Warner Bros.

National Research Group, czołowa hollywoodzka firma zajmująca się badaniami rozrywkowymi, co tydzień od początku pandemii przeprowadza wśród kinomanów w USA ankietę dotyczącą ich komfortu powrotu do kin. Wygląda na to, że najnowsza z nich najprawdopodobniej jest kamieniem milowym, który pokazuje jak powoli ten rynek wraca do normy. Otóż po raz pierwszy od początku pandemii, która sparaliżowała kinowe doświadczenie rok temu, ci, którzy twierdzą, że kupując bilet do kina, czuliby się „bardzo” lub „trochę” w porządku, osiągnęli rekordowy wynik 57 procent. Jest to identyczny rezultat, jak ten z 15 marca 2020 roku, tuż przed zamknięciem kin. Przewiduje się, że poziom komfortu może przekroczyć 60 procent do pierwszego tygodnia kwietnia.

Ankieta pojawiła się na dwa tygodnie przed premierą w amerykańskich kinach widowiska Godzilla kontra Kong. Rynek kinowy w Nowym Jorku i Los Angeles, czyli dwóch największych ośrodkach w USA, powoli się otwiera. To skłania analityków do przewidywań, że Godzilla kontra Kong może uzyskać otwarcie w Stanach Zjednoczonych z wynikiem 20 mln dolarów lub więcej. Zatem wygląda na to, że największy rynek kinowy na świecie wraca na właściwe tory.