Zbrodnie po sąsiedzku – ogłoszono datę premiery 3.sezonu. Kiedy będzie dostępny?

Disney

Premiera 3. sezonu serialu Zbrodnie po sąsiedzku odbędzie się 8 sierpnia 2023 roku w USA. Najprawdopodobniej w podobnym okresie pojawi się w Polsce na Disney+ , ale czekamy na oficjalne ogłoszenie daty.

Zbrodnie po sąsiedzku to nominowany do nagrody Emmy serial opowiadający o trójce nieznajomych zafascynowanych true crime, którzy nagle zostają wplątani w jedną z takich spraw. W momencie, gdy w ich apartamentowcu na Upper West Side dochodzi do przerażającej śmierci, ta trójka podejrzewa morderstwo. Wykorzystując swoją wiedzę z zakresu true crime decydują się odkryć prawdę. Nagrywając własny podcast w celu udokumentowania sprawy, odkrywają skomplikowane sekrety budynku, sięgające wiele lat wstecz.

W głównych rolach występują aktor komediowy Martin Short, laureat Oscara za całokształt twórczości Steve Martin oraz piosenkarka i aktorka Selena Gomez.

Zbrodnie po sąsiedzku – twórcy, scenarzyści, producenci

Serial współtworzyli Steve Martin i John Hoffman, którzy napisali również scenariusz.

Są także producentami wykonawczymi wraz z Martinem Shortem, Seleną Gomez, Danem Fogelmanem i Jessem Rosenthalem.