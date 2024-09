fot. materiały prasowe

Wspaniała wiadomość dla fanów – Zbrodnie po sąsiedzku znów zostały przedłużone! Powstanie 5. sezon serialu komediowego, który tym razem będzie składał się z dziesięciu odcinków. Szczegóły na temat fabuły są jeszcze nieznane, ale będziemy was informować na bieżąco.

Zbrodnie po sąsiedzku do tej pory zdobyły aż 49 nominacji do nagrody Emmy na przestrzeni trzech sezonów. Produkcja rywalizowała w najważniejszych kategoriach, w tym starała się o tytuł Najlepszego serialu komediowego. Dwa razy została wyróżniona statuetką za Najlepszą scenografię w programie fabularnym. Powiedzenie, że tytuł zrobił duże wrażenie, jest więc uzasadnione.

Warto też wspomnieć, że Zbrodnie po sąsiedzku mają ponad 90% pozytywnych ocen w serwisie Rotten Tomatoes – zarówno wśród profesjonalnych krytyków, jak i zwykłych widzów, co jest dowodem na to, jak dużą sympatią oglądających cieszy się tytuł. Wiadomość o kolejnym sezonie na pewno więc ucieszy wielu fanów seriali.

Zbrodnie po sąsiedzku - sezon 4

4. sezon miał premierę 27 sierpnia, a zakończy się 8 października. Tym razem akcja przeniosła się z nowego Jorku do Los Angeles, gdzie trójka głównych bohaterów – Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) i Mabel (Selena Gomez) – zmaga się z wydarzeniami, które rozegrały się pod koniec 3. sezonu, a także przygotowuje się do rozwikłania kolejnej zagadki. Okaże się, że Miasto Aniołów to tylko początek ich wielkiej przygody.