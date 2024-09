Nowe grafiki koncepcyjne z wariantami Deadpoola. Jeden z nich nie ma czerwonego kostiumu!

fot. materiały prasowe

Deadpool & Wolverine zebrał wiele wariantów w scenie ikonicznej walki z olbrzymim i silnym Korpusem. Tym samym mogliśmy zobaczyć Pyskatego Najemnika jako kobietę, psa, zombie, dziecko i wiele więcej. Jonay Bacallado regularnie dzieli się grafikami koncepcyjnymi z tego filmu. Tym razem udostępnił obrazy przedstawiające Zenpoola oraz Babypoola. Ten pierwszy jest o tyle wyjątkowy, że jako jedyny wariant "praktycznie nie ma czerwieni" w swoim kostiumie. Zobaczcie sami.

Deadpool & Wolverine - Zenpool i Babypool w grafikach koncepcyjnych

Zenpool miał być symbolem spokoju i wdzięku, reprezentując sobą wszystko to, co jest przeciwne oryginalnemu Deadpoolowi. Kostiumograf Mayes Rubeo chciał go ukazać w trakcie swoich codziennych ćwiczeń, podkreślając jego wyciszoną naturę.

Mimo że czas ekranowy Babypoola nie trwał długo, zdecydowanie jest jednym z tych wariantów, które zapadły widzom w pamięć. Bacallado przyznał, że projektowanie jego kostiumu sprawiło mu ogrom frajdy. Przypomniał także, że odtwórcą tego bohatera jest syn Ryana Reynoldsa, Olin.

