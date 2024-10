Ilu złoczyńców w Spider-Manie 4? Zendaya ma powrócić

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

MyTimeToShineHello, czyli osoba z zakulisową wiedzą, której doniesienia nie raz zostały potwierdzone. Nadal jego informacje o Spider-Manie 4 są plotką, więc traktujcie je z dystansem.

Spider-Man 4 - ilu złoczyńców?

Czytamy, że według jego wiedzy trwa casting dla dwóch nowych złoczyńców. Nie wyjawia, kim są te postacie, ale niewykluczone, że skoro według plotek Knull będzie głównym czarnym charakterem, może mieć pomagierów do walki z superbohaterami. Nie odniósł się jednak do plotek na temat obecności Venoma. Dodał, że Michael Keaton ma wrócić jako Vulture.

Zendaya ma zawitać na plan w czerwcu i będzie pracować do sierpnia. Potem ma od razu przenieść się na plan Diuny 3. Podobno ma być druga główna rola kobieca, ale nie wiadomo, kim jest postać. Do tego trwa casting do nowych kolegów z uczelni Petera, więc najwyraźniej jakąś edukację ma jeszcze kontynuować.

Na razie nikt tego nie potwierdza, ani nie dementuje. Według poprzednich plotek Spider-Man i Venom mają połączyć siły. Na tym etapie projekt wciąż się zmienia, bo scenariusz jest pisany, więc jego skala może rosnąć i być może pojawią się inne Pajączki.