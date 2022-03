Złote Maliny 2022: post organizatorów oburza. Chodzi o diagnozę Bruce'a Willisa

fot. BondIt Media Capital

Niedawno Bruce Willis dostał Złotą Malinę za występ w Kosmicznym grzechu. Nie miał za dużej konkurencji, ponieważ stworzono specjalną kategorię antynagród tylko dla niego: Najgorszy Występ Bruce'a Willisa w Filmie z 2021 Roku. Zaledwie kilka dni po tym wydarzeniu rodzina aktora ujawniła, że artysta przechodzi na emeryturę po zdiagnozowaniu u niego afazji, zaburzenia mowy spowodowanego uszkodzeniem mózgu, które wpływa na zdolność komunikacji. Organizatorzy Złotych Malin poinformowali IndieWire, że rozważają jak odpowiedzieć na diagnozę aktora.

Złote Maliny - odpowiedź na diagnozę Bruce'a Willisa

Organizatorzy Złotych Malin opublikowali post na Twitterze, wyrażający kondolencje wobec stanu zdrowia Willisa, dodając że być może to wyjaśnia, dlaczego chciał zakończyć 2021 rok z hukiem. Nie przyjął się dobrze.

We wcześniejszym wywiadzie z IndieWire współzałożyciel inicjatywy John J. B. Wilson powiedział, że zdobycie Złotej Maliny to nie policzek w twarz, a skórka banana na podłodze. Ma być zabawnie, a pod koniec dnia jeśli zarobisz na kiepskim filmie 20 milionów dolarów, to po dostaniu nagrody dalej z nimi zostajesz.

Czy Złote Maliny wycofają nagrodę dla aktora?

IndieWire zwróciło się do organizatorów z pytaniem, czy wobec tego planują podjąć jakieś działania wobec przyznanej nagrody - na przykład cofnąć ją. W oświadczeniu współzałożyciele John J. B. Wilson i Mo Murphy napisali:

Naprawdę przykro nam słyszeć o diagnozie Willisa, o której nie wiedzieliśmy, póki ta historia nie wyszła na jaw dzisiaj. W obronie Willisa, być może jego przedstawiciele nie powinni pozwolić mu na wykonywanie tak dużej ilości pracy w tak krótkim czasie. Składamy jak najlepsze życzenia Bruce'owi i jego rodzinie.

W późniejszym komunikacie John J. B. Wilson powiedział IndieWire, że wciąż dyskutują, jak poradzić sobie z wiadomościami na temat diagnozy aktora i wrócą z odpowiedzią. Podkreślił że nie byli świadomi jego stanu zdrowia.

Złote Maliny - negatywne reakcje

W przeszłości organizatorzy Złotych Malin przyznawali się do błędów. Shelly Duvall dostała nominację za Najgorszą Aktorkę w filmie The Shining, jednak po poznaniu kulis jej pracy Murphy przyznał, że żałuje tego. Artystka w ostatnich latach publicznie opowiadała o tym, jak źle reżyser traktował ją na planie.

Jednak wiele osób źle przyjęło pokazany wcześniej post na Twitterze. Widać że sporo odbiorców nie uznaje go za odpowiedni do tej sytuacji. Oto niektóre reakcje zarówno internautów, jak i osób z branży:

