Złoto Bałtyku - data premiery 3. sezonu. Czy warto obejrzeć?

Morza na świecie skrywają wielkie skarby, a oceany to nadal najbardziej nieodkryty rejon naszej planety. Złoto Bałtyku nie sięga tak rozległych tematów, ale pozwala poznać polskie morze i spojrzeć na nie z innej perspektywy. W końcu to właśnie tytułowe złoto jest tutaj wydobywane. Bursztyn, bo o tym mowa, to rzecz wyjątkowa. Można tworzyć z niego prawdziwe cuda i ten serial między innymi stara się podkreślać tę wartość. Pokazuje oczywiście zachwycające efekty pracy bursztynników, które trudno byłoby sobie wyobrazić. Udowadnia, że nasze złoto ma większą wartość, niż wielu ludzi mogłoby sądzi. Patrząc na te zniewalające dzieła sztuki, nie da się temu zaprzeczyć. Być może dlatego Złoto Bałtyku jest tak lubianym programem - umożliwia poznanie czegoś, co dla wielu z nas jest owiane tajemnicą.

W nowym sezonie programu będziemy obserwować przekopy działki u Krzyśka oraz połowy Tomka i ekipy podczas nocnych prac nad brzegiem morza. Kamera zabierze widzów do pracowni bursztynników oraz - w tym sezonie po raz pierwszy - pod wodę. Wszystko za sprawą nowej postaci Przemka, który jest nurkiem eksploracyjnym bałtyckie dno. Właśnie ten bohater wydaje się gwarancją ekscytującego sezonu, bo jego praca pomoże odkryć nowe sekrety Morza Bałtyckiego. Złoto Bałtyku pokazuje, ile ciężkiej pracy trzeba włożyć, aby zdobyć bursztyn. A wiadomo, po drodze pojawiają się różne problemy czy przeciwności losu. To właśnie jest podstawą dobrej telewizji, emocji i budowania zaangażowania u widzów. Tak to działało do tej pory i pozwalało wciągnąć się w pozornie prostą historię.

Fascynujące jest to, że Złoto Bałtyku 3 było realizowane w 2020 roku, czyli już w czasie pandemii koronawirusa. Za reżyserię odpowiada Sambor Wilk, a za realizację ATM Grupa. Ze strony A+E Networks producentem nadzorującym jest Agnieszka Kubiak, a ze strony ATM Grupa Krzysztof Jakubowski i Dorota Danielak. Sezon ma mieć 5 odcinków.

Wielu widzów, wśród których na pewno też są czytelnicy naEKRANIE, sprawiło, że Złoto Bałtyku stało się hitem z fantastyczną oglądalnością. Intrygujące odkrywanie Morza Bałtyckiego i poznawanie tajemnic bursztynu - na czele z tym, jak go wydobywać i co można z nim robić - sprawia, że to program fascynujący i zarazem ekstremalnie interesujący. Czy 3. sezon to znów powtórzy? Nie ma co do tego wątpliwości. To idealna propozycja dla osób, które chcą poznać kulisy pracy wykonywanej od wielu lat przez wytrwałych ludzi, dzięki którym bursztyn jest dla nas dostępny. Dobra, elektryzująca i przede wszystkim przystępna w odbiorze telewizja.

Złote Bałtyku - opisy odcinków

Odcinek 1.

Emisja: wtorek 23 marca o 21:00 w HISTORY

Zanim Krzysiek otrzyma niezbędne zezwolenia do pracy na działce pod Słupskiem, znajduje inną – na Wyspie Sobieszewskiej. Do ekipy dołącza stary znajomy Krzyśka - Piotrek. Właściciel poprzedniej działki, Gienek, nie daje chłopakom o sobie zapomnieć. Mimo że prace na nowym „poligonie” dopiero się zaczęły musiano je wstrzymać, gdyż operator koparki znalazł w ziemi podejrzany przedmiot. Tomek rusza na wschód sprawdzić postępy przekopu Mierzei Wiślanej – kto wie, może część tamtejszego osławionego bursztynu trafi w ręce naszych poszukiwaczy? Niestety nie może liczyć na pomoc Herkulesa, który uległ poważnemu wypadkowi. Kulisy swoich wypraw po Złoto Bałtyku odkryje nowy bohater – Przemek. To nurek, który przy okazji wyławiania z dna morza zagubionych kotwic, poszukuje drogocennego bursztynu. Benedykt Formella zmienił jednostkę – kuter HEL-6 zastąpił większym kutrem, WŁA-33, którym wyrusza do Jastarni na przegląd.

Odcinek 2.

Emisja: wtorek 30 marca o 21:00 w HISTORY

Policja po znalezieniu pocisku na polu u Krzyśka, wstrzymała pracę. By ją wznowić, potrzebne jest zabezpieczenie terenu przez saperów. Krzysiek podejmuje się rekultywacji działki Gienka. Właściciel oczekuje, że doprowadzi ją szybko do porządku. Przy okazji ma dla Krzyśka niespodziewaną propozycję. Tomek po telefonie Marty jedzie do Berlina, by pomóc jej przy pierwszym w życiu zleceniu na stworzenie jachtu z bursztynu i starego dębu. Specjalistyczna wiedza Tomka jest jej niezbędna. Jednocześnie Bałtyk dzieli się pod osłoną nocy swoim złotem, co doprowadza Tomka do wściekłości – z Berlina pędzi prosto na plażę z nadzieją, że jeszcze coś dla niego zostało. Przemek wpada na pomysł skontruowania podwodnego laseru, który pozwoli zauważyć w mule przy dnie morza bryłki bursztynu. WŁA-33 przeszedł przegląd, może ruszać na bałtyckie wody, zwłaszcza że w ostatnim czasie wiał północno-wschodni wiatr, który mógł przynieść w okolice Półwyspu Helskiego nie tylko flądry, ale także bursztyn. Załoga Benedykta zaciera ręce.

Odcinek 3.

Emisja: wtorek 6 kwietnia o 21:00 w HISTORY

Tomek, zdobywca rekordu Guinnessa, kończy po dwóch miesiącach prace nad bursztynową Czarną Perłą. Herkules, mimo złamanej nogi, rusza na plażę – Tomek pomaga mu odpowiednio się przygotować. Benedykt z załogą wypływa na Zatokę – chłopaki wyciagają z dna morza specjalną sieć, tzw. włok, a w niej oprócz flądry – bałtyckie złoto! W Berlinie Martę odwiedza jej ojciec – Zbigniew, pracujący nad amberoskopem. Przemek spotyka się z Tomkiem na plaży, by wypróbować skonstruowany specjalnie do poszukiwania bursztynu na dnie morza ultrafioletowy laser. Bardziej doświadczony poławiacz, zachwycony wynalazkiem nurka, przewiduje prawdziwą rewolucję w poszukiwaniach. Ekipa Krzyśka wreszcie może zacząć płukanie – pierwsze zdobycze dają nadzieję na prawdziwą żyłę bałtyckiego złota.

Odcinek 4.

Emisja: wtorek 13 kwietnia o 21:00 w HISTORY

Krzysiek po raz kolejny ma kłopoty z właścicielem pola, które przekopuje w poszukiwaniu bursztynu. Gieniek bezlitośnie nadzoruje porządkowanie działki, co sprawia że Krzysiek prowadzi prace niezgodnie z regulaminem, za co z kolei dostaje reprymendę od swojej żony. Tomek dostaje nowe zamówienie – szejk Kataru daje mu trzy dni na wykonanie bursztynowej mapy swojego kraju. Tomek ma mało czasu i brakuje mu najwyższej jakości bursztynu, dlatego o pomoc prosi Franza. Biżuteria Marty zdobywa coraz większą popularność. Jej sprzedażą w swojej internetowej galerii zainteresował się Maksymilian Kwiatkowski, trzeba jednak ustalić warunki współpracy. Tymczasem na Helu Benedykt przygotowuje się wraz z Małgorzatą do połowu. Nowy kuter i wzmocniona ekipa pozwalają wypływać na odlegle łowiska i szukać nie tylko ryb, ale tez bursztynu. Ich wyprawa kończy się sukcesem i do sieci trafiają ogromne, ponad półkilogramowe bursztyny. Wydaje się ze złota Bałtyku wystarczy na długo, a wielkie bryły są na wyciagnięcie ręki.

Odcinek 5.

Emisja: wtorek 20 kwietnia o 21:00 w HISTORY

Po licznych problemach z rozpoczęciem robot na Wyspie Sobiszewskiej, Krzysztof i jego ekipa mogą w końcu zacząć prace poszukiwawcze. Ciężka praca została nagrodzona, Krzysztof musi jeszcze sprawdzić na ile. Jego zbiorem zainteresowana jest Kinga Smolińska, znajoma bursztynniczka z Gdańska. Niestety, wstępna wycena nie okazała się zbyt dobra, a Krzysiek żadnej bryłki nie chce sprzedać tanio. Jak drogie i piękne jest złoto Bałtyku, wie doskonale Maksymilian Witkowski, właściciel muzeum bursztynu w Jarosławcu. Spotyka się ze Zbigniewem, tatą Marty Włodarskiej, który przywozi ostatnie partie biżuterii zamówionej do sklepu internetowego Maksymiliana. Pan Zbigniew ma nadzieję, że nie tylko ona będzie tematem ich spotkania. Chce zaprezentować Maksymilianowi budowany przez siebie amberoskop, który mógłby stać się chlubą muzeum. Maksymilian uważa, że wynalazek przyciągnie tłumy, a biżuteria Marty jest światowej klasy. Tymczasem na sztutowskiej plaży pojawił się bursztyn i to w takiej ilości, że Tomek zdecydował się obdzwonić innych poławiaczy. Po udanych połowach Tomek wraca do pracy nad bursztynowym modelem jachtu, który tworzy wspólnie z Martą. Pojawiają się także kupcy na rekordowego Titanica, którego Tomek wykonał w zeszłym roku. Bursztynnik szykuje się do twardych negocjacji. Bursztynową gorączkę czuje także Nurek Przemek Ulatowski, chodź wielokrotnie sprawdzał swój laser do poszukiwania złota Bałtyku, nadal nie jest go do końca pewien. W nocnej wyprawie towarzyszy mu zona Agnieszka. Czy laser pozwoli im znaleźć na nie zamarzniętego Bałtyku to, czego szukają?

Złoto Bałtyku - premiera 3. sezonu odbędzie się 23 marca o 21:00 w telewizji HISTORY.