Znamy ceny nowych telewizorów Sony Bravia 8K i QD-OLED

fot. Sony

Podano ceny i daty premier na rynku północnoamerykańskim nowych telewizorów Sony Bravia na rok 2022. Najnowsze urządzenia klasy premium giganta elektroniki użytkowej mają ceny tak zapierające dech w piersiach, jak można się było spodziewać po sprzętach w technologiach 8K i QD-OLED. Na samym szczycie zestawienia znajduje się para telewizorów Sony Master Series Z95K Mini LED, przy czym za model 75-calowy trzeba będzie zapłacić 7 000 dolarów, a za wersję 85-calową – 10 000 dolarów. W przeliczeniu jest to odpowiednio około 31 oraz 45 tysięcy złotych, a zamówienia przedpremierowe ruszą latem tego roku.

Tuż pod nimi na półce cenowej znajdują się debiutujące wyświetlacze QD-OLED firmy Sony. Łączą one panele Samsunga z własną, wiodącą na świecie technologią przetwarzania obrazu japońskiej firmy i choć nie są tanie, to jednak, cóż, są znacznie tańsze od topowych modeli. W tym przypadku 3 000 dolarów (ok. 13 000 zł) kosztuje 55-calowy telewizor, a 4 000 dolarów (ok. 18 500 zł) trzeba zapłacić za większy, 65-calowy model. Zamówienia przedpremierowe rozpoczną się w czerwcu w USA, a w maju tego roku w Kanadzie.

Jeśli poszukiwania najlepszego telewizora 4K prowadzą nas w kierunku technologii Mini LED, warto zainteresować się serią X95K firmy Sony, przeznaczoną dla osób dysponujących odpowiednią ilością pieniędzy. 65-calowy model X95K kosztuje 2 800 dolarów (ok. 12 500 zł), cena 75-calowego zestawu wzrasta do 3 800 dolarów (ok. 18 000 zł), a największego 85-calowego wariantu – do 5 500 dolarów (ok. 24 500 zł).

Ceny telewizorów A80K OLED firmy Sony zaczynają się od 2 000$ (ok. 9 000 zł) za 55-calowy model, na który kiedyś może zaoszczędzimy. Z kolei linia A90K Master Series OLED skierowana do graczy daje wybór pomiędzy modelem 48-calowym (1 500$) a 42-calowym (1 400$), czyli odpowiednio nieco poniżej 7 tysięcy oraz nieco powyżej 6 tysięcy złotych. Wszystkie telewizory są wyposażone w złącze HDMI 2.1, a modele A90K zapewniają między innymi obsługę 120 Hz, czyli są wprost stworzone pod PlayStation 5 i Xbox Series X.