Znamy prawdopodobną datę premiery iPhone'a 14

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Apple

Oczekiwany iPhone 14 podobno trafi do sprzedaży w połowie września po wcześniejszej premierze podczas wydarzenia online. iPhone 14 ma przynieść wiele ciekawych uaktualnień, ale będzie musiał zmierzyć się z trudnym rynkiem, gdy ludzie zmagają się z coraz wyższymi cenami produktów pierwszej potrzeby.

https://twitter.com/markgurman/status/1559945640284749824

Jak donosi Bloomberg, Apple przygotowuje się do pokazania iPhone’a 14 na imprezie premierowej, która ma odbyć się 7 września, zaś sama sprzedaż telefonu ma się rozpocząć 16 września. Taki przebieg wydarzeń wydaje się zgodny ze zwyczajem Apple udostępniania nowych produktów w tydzień po ich pierwszej prezentacji. Pracownicy sklepów Apple zostali poinformowani, aby na 16 września przygotować się do „ważnej premiery nowego produktu”. Jak to jest przez cały okres pandemii, także ta premiera ma się odbyć podczas wydarzenia online.

Poprzednie modele iPhone’a miały premiery na początku września, zazwyczaj we wtorek lub środę i trafiały do sprzedaży w piątek około tygodnia później. Apple iPhone 13 miał premierę w wtorek 14 września 2021, a sprzedaż ruszyła w piątek 24 września. W tym roku 7 września wypada w środę, a w16 września w piątek, więc wszystko wydaje się pasować do tradycji.

Oczekuje się, że iPhone 14 będzie miał taki sam rozmiar ekranu 6,1 cala jak iPhone 13, oraz większy 6,7-calowy ekran w modelu Pro Max. Za to Apple podobno odchodzi od 5,4-calowego Mini, ze względu na powolną sprzedaż najmniejszej wersji. Nowy telefon ma mieć wyświetlacz bez wcięcia i 48-megapikselowy aparat w modelu Pro.

Według pogłosek, iPhone 14 ma też być droższy o 100 dolarów. Apple nie podniósł cen między iPhonem 12 a iPhonem 13, ale nowy model pojawia się, gdy ceny produkcji poszły w górę.

Nowe iPady, komputery Mac i modele Apple Watch również mają pojawić się tej jesieni.