Żniwiarz: ukazał się finał serii Pauliny Hendel

We need YA

Seria Żniwiarz to propozycja dla czytelników lubiących fantastykę wykorzystującą elementy mitologii słowiańskiej. Piąty tom cyklu Pauliny Hendel pod tytułem Czarny świt właśnie trafił do sprzedaży. Książkę wydało wydawnictwo We Need YA.

Zobacz także:

Czarny świt to ostatni tom serii Żniwiarz. Tak prezentują się wszystkie okładki:

Żniwiarz Czarny świt okładka

A oto opis finałowego tomy serii Pauliny Hendel:

Nadszedł czas ostatecznego starcia. Słowiańskie demony muszą odejść w zapomnienie!

Magda odrodziła się po raz kolejny. Po powrocie z zaświatów, razem z piekielnym ogarem przy boku, uchroniła Feliksa przed rychłą śmiercią. To jednak dopiero początek ich kłopotów. Demony nie śpią i zaczynają się pojawiać nawet w biały dzień. Cała wieś Wiatrołom jest zagrożona, a wraz z nią świat zwykłych śmiertelników. Czy zły omen się sprawdzi i Nija powróci ze zdwojoną mocą? Czy śmierć bliskich przysłoni żniwiarzom zdrowy rozsądek? Władca demonów chyba nigdy nie da za wygraną! Koniec znanego wszystkim świata nadchodzi szybciej, niż się tego spodziewają……