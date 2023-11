Zombicide w uniwersum Marvela nadchodzi. Marvel Zombies już niedługo

Portal Games

Marvel Zombies to kolejna gra łącząca mechanikę i klimat popularnego Zombiecide ze światem Marvela - nie tak dawno Portal Games wydał także Marvel Zombies: Rewolucja Bohaterów.

Marvel Zombies to gra dla 1-6 graczy podczas której wcielamy się w wersje zombie marvelowskich superbohaterów. Gra składa się ze zróżnicowanych scenariuszy, ale mają one wspólny mianownik: hordy agentów S.H.I.E.L.D, którzy chcą powstrzymać naszych nie do końca żywych, ale za to bardzo głodnych superbohaterów. Podczas gry będzie trzeba balansować poziomem głodu: im będzie on większy, tym postacie będą silniejsze... póki nie opęta ich całkowicie, znacząco ograniczając możliwości.

Gra oferuje 10 misji w Trybie Zombie i kolejnych 5 w Trybie Bohaterów.

Zawartość gry to m.in. 87 figurek, 160 kart, kostki, kafle planszy czy żetony. Dostępne są także dodatki - łącznie z 60 centymetrową figurką Galactusa.

Planowana premiera gry to koniec listopada.

Marvel Zombies - opis gry

Marvel Zombies to samodzielna gra kooperacyjna, w której wcielacie się w superbohaterów zamienionych w zombie. Będziecie wspólnie polować na świeże mózgi i walczyć z agentami i herosami kontrolowanym przez mechanikę gry. Wypełniajcie zadania, pokonujcie Wrogów i zaspokajajcie Głód! Eliminowanie Wrogów i pożeranie Postronnych wzmacnia moce postaci, ale grozi utratą kontroli i niepowstrzymaną furią. Tylko dzięki współpracy odnajdziecie klucz do ocalenia!

Marverl Zombies - wygląd gry