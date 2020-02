Zombie Army 4: Dead War - tańczący zombie-Hitler chwali się ocenami gry

Zombie Army 4: Dead War to całkiem solidna strzelanka, w której można świetnie się bawić (koniecznie zajrzyjcie do naszej recenzji, gdzie dowiecie się więcej na jej temat). Gra do nie traktuje siebie poważnie i brutalne starcia z nieumarłymi są tutaj przedstawione z przymrużeniem oka. W takim samym tonie utrzymany jest też najnowszy zwiastun tej produkcji, którego celem jest zwrócenie uwagi na pozytywny odbiór produkcji studia Rebellion w mediach.

Zwiastun przedstawia... zombie-Hitlera stojącego na czele armii nieumarłych i wykonującego razem z nimi odświętny taniec, ciesząc się w ten sposób z dobrych ocen i pozytywnych opinii branżowych dziennikarzy.

Seria Zombie Army to spin-of serii gier Sniper Elite, który w dużej mierze bazuje na mechanikach z właściwej serii, ale wprowadza urozmaicenia w postaci kooperacji oraz właśnie zombie, a trzeba przyznać, że nieumarli świetnie sprawdzają się jako mięso armatnie i gąbki na pociski.