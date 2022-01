Zorro będzie kobietą. Trwają prace nad nowym serialem

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline, projekt serialu Zorro przechodzi z NBC do The CW. W tamtej stacji trwały nad nim prace w sezonie 2020/2021. Ekipa kreatywna pozostaje ta sama: Robert Rodriguez oraz Rebecca Rodriguez. Do rodzeństwa dołącza Sean Tretta, znany z pracy przy serialu Mayans MC. Ta trójka napisała scenariusz, a Rebecca Rodriguez stanęła za kamerą pilota.

Zorro - o czym serial?

Bohaterką jest młoda kobieta, która szukając zemsty za zamordowanie ojca dołącza do tajnego stowarzyszenia i przyjmuję personę Zorro. Historia rozgrywa się współcześnie.

Rodriguezowie są autorami historii, ale scenariusz napisano dopiero, gdy Tretta dołączył do ekipy. On też będzie pełnić rolę showrunnera, czyli podczas realizacji będzie podejmować najważniejsze decyzje.

Będzie to pierwsza ekranowa historia z kobietą w roli Zorro. Jednakże taka postać pojawiła się w komiksach. W Zorro Rides Again w 2012 roku zadebiutowała Lady Zorro. Potem miała też własną serię komiksową.

Co ciekawe, dla Roberta Rodriguez to nie jest pierwsza przygoda z Zorro. W 1998 roku miał wyreżyserować Maskę Zorro z Antonio Banderasem, ale ostatecznie zrezygnował i został zastąpiony Martinem Campbellem. Obecnie Robert Rodriguez jest reżyserem i producentem serialu Księga Boby Fetta.

Przypomnijmy, że trwają też prace nad klasycznym serialem o Zorro z Willmerem Valderramą w roli głównej.

