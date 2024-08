Zotac Gaming Zone – już jutro premiera nowego sprzętu do grania!

fot. Zotac

Reklama

Zotac wchodzi na rynek handheldów gamingowych działających na Windows 11 z urządzeniem, które po raz pierwszy zostało pokazane na targach Computex 2024, a teraz oficjalnie dostępne jest w przedsprzedaży. Zotac Gaming Zone rywalizuje bezpośrednio z takimi konsolami jak Asus ROG Ally X i Lenovo Legion Go, oferując nowatorskie rozwiązania i zaawansowane funkcje sterowania.

Zotac Gaming Zone

Ekran AMOLED i precyzyjne sterowanie

Zotac Gaming Zone wyposażony jest w 7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1080p, częstotliwości odświeżania 120 Hz i wysokiej jasności 800 nitów. Tego typu ekran jest pierwszym tego rodzaju rozwiązaniem w tym segmencie urządzeń do grania (nie licząc Steam Decka OLED), oferując znacznie lepsze kolory i kontrast niż tradycyjne wyświetlacze LCD.

fot. Zotac

Urządzenie wyposażone jest w zaawansowane sterowanie, które obejmuje zapobiegające dryfowaniu czujniki hallotronowe w gałkach analogowych oraz spustach i dwustopniową regulację tych drugich, a także umieszczone u podstawy analogów pokrętła do szybkiej zmiany ustawień oraz dwa trackpady, które umożliwiają precyzję sterowania w grach przystosowanych do obsługi za pomocą myszki komputerowej.

fot. Zotac

Parametry techniczne

Wewnątrz Zotac Gaming Zone kryje się procesor AMD Ryzen 7 8840U oraz układ graficzny Radeon 780M oparty na architekturze RDNA 3. To połączenie zapewnia wystarczającą moc do uruchamiania gier AAA w natywnej rozdzielczości 1080p. Uzupełnia je 16 GB pamięci LPDDR5X oraz 512 GB dysk SSD NVMe, co gwarantuje płynną rozgrywkę i szybkie ładowanie gier.

fot. Zotac

Dostępność, cena i akcesoria dodatkowe

Zotac Gaming Zone jest dostępny w przedsprzedaży za 3899 zł, co stawia go w bezpośredniej konkurencji z Asus ROG Ally X. Choć bateria o pojemności 48Wh jest mniejsza niż w konkurencyjnych modelach, to jednak zastosowanie AMOLED-a powinno pomóc w zrównoważeniu zużycia energii.

Firma przygotowała również dodatkowe akcesoria, takie jak stacja dokująca i futerał, które zwiększą funkcjonalność i wygodę użytkowania urządzenia.

fot. Zotac

Zone na gamescom 2024

Zotac zaprasza odwiedzających tegoroczny gamescom na stoisko A-078 do hali 10.1, gdzie będą mogli zobaczyć konsolę w akcji, a także zdobyć ekskluzywne informacje na temat najnowszych i przyszłych produktów firmy, a także szansę na wygranie handhelda Zotac Gaming Zone.

fot. Zotac

Podsumowanie naEKRANIE

Zotac Gaming Zone to kolejne urządzenie na coraz bardziej konkurencyjnym rynku przenośnego grania. Świetny ekran OLED, precyzyjne sterowanie i mocne podzespoły oraz całkiem konkurencyjna cena sprawiają, że ma szanse zawalczyć o swoje. Czas pokaże, czy Zotac zdoła zdobyć serca graczy, ale jedno jest pewne – Zone to handheld, na który warto zwrócić uwagę. Obiecujemy przetestować go, gdy tylko wpadnie w nasze ręce!

fot. Zotac