Zwariowane melodie ocenzurowane przez HBO Max. Elmer bez broni palnej

O tym, że Warner Bros Animation stworzy nową serię krótkich animacji z bohaterami Looney Tunes, słychać było już od dłuższego czasu. Później potwierdzono, że Looney Tunes Cartoons trafi w nowej odsłonie na HBO Max. Tam jednak dojdzie do pewnej zmiany względem postaci Elmera Fudda, który - jak zwykle - ganiał będzie za Królikiem Bugsem. Tym razem jednak bez swojej charakterystycznej strzelby.

Motywacje Fudda nie zmienią się, ale jego wyposażenie już tak. W jego arsenale dostępna będzie broń biała i bohater posługiwać się będzie... kosą. Jest to spowodowane reakcją na głośny w ostatnim czasie temat broni palnej i dostępu do niej w Stanach Zjednoczonych. W poniższym materiale z kreskówki, trudno jednak nie zauważyć, że kosa wygląda równie groźnie, co strzelba:

Bohaterami nowych odcinków ponownie będą Królik Bugs Kaczor Duffy, Kot Sylwester i inni. Serial Looney Tunes Cartoons będzie liczył 80 odcinków i każdy będzie liczył 11 minut.