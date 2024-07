Zwiastun 2. sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon. Zombie i wielkie emocje

fot. materiały prasowe

Podczas panelu The Walking Dead: Daryl Dixon opublikowano pełny zwiastun zapowiadający zbliżający się drugi sezon. Jego światowa premiera odbędzie się w Ameryce Północnej już 29 września. Druga seria ma podtytuł: Księga Carol.

The Walking Dead: Daryl Dixon - zwiastun 2. sezonu

The Walking Dead: Daryl Dixon - będzie 3. sezon

W San Diego Comiv-Con ogłoszono, że powstanie 3. sezon. Prace na planie ruszą w sierpniu w Madrycie w Hiszpanii. Mają kręcić w regionach Galicji, Aragonu, Katalonii i Walencji. Oznacza to, że po pobycie we Francji akcja serialu przeniesie się do Hiszpanii. Obok Normana Reedusa na planie będzie też Melissa McBride w roli Carol, więc najwyraźniej bohaterka dotrze do tego kraju.

The Walking Dead: Daryl Dixon - sezon 2

Twórcy podkreślają, że gdy wysłali bohaterów do Francji, to była szansa na to, by zrobić coś innego. Hiszpania to kraj z zupełnie innym klimatem i ponownie mają szansę na wprowadzenie dużo świeżości.

W obsadzie drugiego sezonu są Clémence Poésy, Louis Puech Scigliuzzi, Laika Blanc Francard, Charrier, Romain Levi oraz Eriq Ebouaney. Showrunnerem jest David Zabel.