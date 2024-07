Zwiastun komedii The 4:30 Movie. Najbardziej osobisty film Kevina Smitha

fot. Ralph Bavaro // A Saban Films

The 4:30 Movie to komedia dla młodzieży, która trafi do kin 13 września. Akcja filmu rozgrywa się latem 1986 roku i opowiada o trójce 16-letnich przyjaciół, którzy spędzają soboty, wkradając się do miejscowego kina. Kiedy Brian (Austin Zajur) zaprasza Melody (Siena Agudong), dziewczynę swoich marzeń, na film z kategorią wiekową R (dla dorosłych), zaczyna się cała zabawa, ponieważ zarozumiały kierownik kina (Ken Jeong) i rywalizacja między rówieśnikami, krzyżują jego najlepiej ułożone plany.

Reżyserem i scenarzystą produkcji jest Kevin Smith, który opisuje go jako wzruszający, komiczny, walentynkowy film dla kinomanów i młodzieży lat 80. O tej osobistej relacji z The 4:30 Movie opowiedział w kinie w Atlantic Highlands w stanie New Jersey, gdzie oglądał produkcje jako dziecko i uratował to miejsce przed wyburzeniem w 2022 r. Na swoim Instagramie napisał:

To osobisty utwór pochwalny na cześć filmów o dorastaniu Johna Hughesa, które oglądałem dorastając, nakręconych w tym samym kinie, w którym widziałem je wszystkie jako dziecko!

John Hughes w latach 80. nakręcił takie młodzieżowe filmy, jak Klub winowajców, Dziewczyna z komputera, Wolny dzień Ferrisa Buellera oraz pisał też scenariusze do serii W krzywym zwierciadle. Był też scenarzystą świątecznej komedii Kevin sam w domu.

W sieci pojawił się zwiastun The 4:30 Movie, który możecie obejrzeć poniżej.

The 4:30 Movie - zwiastun

The 4:30 Movie - zdjęcia

The 4:30 Movie

W obsadzie, oprócz wyżej wymienionych aktorów, znajdują się również Justin Long, Rosario Dawson, Jason Biggs, Jason Lee, Method Man, Kate Micucci, Rachel Dratch, Sam Richardson, Adam Pally, Jason Mewes, Brian O’Halloran, Jeff Anderson i Harley Quinn Smith.