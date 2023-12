Życie na fali - Chris Pine walczył o rolę popularnej postaci. Czemu go odrzucono?

Źródło: Warner Bros.

Życie na fali to popularny serial młodzieżowy z 2003 roku. Okazuje się, że swego czasu młody Chris Pine brał udział w przesłuchaniu do roli Ryana Atwooda. Informację zdradził dyrektor castingu tego serialu Patrick Rush, bo to jego decyzją Pine'owi odmówiono i mu podziękowano.

Życie na fali - Chris Pine mógł zagrać

Okazuje się, że podziękowano mu z powodu ówczesnych problemów skórnych, z którymi wielu młodych ludzi się zmaga.

- Nienawidzę tego mówić, ale taka jest prawda. Wówczas Chris Pine był w wieku, w którym doświadczał bardzo złych problemów skórnych. To wyglądało nie do pokonania w tym czasie. Jako dzieciak, który dorastał z problemami skórnymi, to złamało mi serce, ale Chris Pine ma się teraz dobrze.

Ostatecznie roli Atwooda dostał Ben McKeenzie. Chris Pine nadał brał udział w castingach do seriali, aż udało mu się pojawić w takich hitach jak Ostry dyżur czy Kryminalne zagadki Miami. W 2004 roku dostał swój debiut w filmie pełnometrażowym w hicie Pamiętnik księżniczki 2: Królewskie zaręczyny. Natomiast rola kapitana Kirka w 2009 roku ukształtowała jego pozycji gwiazdy.