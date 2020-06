20 propozycji filmowych na Dzień Ojca. Co warto obejrzeć?

materiały prasowe

23 czerwca przypada Dzień Ojca, a to świetna okazja do przyjrzenia się nieco bliżej filmom, które zawierają ojcowskie motywy, ale też stanowią świetną okazję do wspólnego spędzenia czasu. Ojcowie na dużym ekranie często stanowią autorytet i wzór do naśladowania dla własnych dzieci, chociaż też nie brakuje pozycji pokazujących trudne relacje dziecka z tatą.

Z okazji Dnia Ojca proponujemy wam zobaczenie kilku naprawdę ciekawych filmów, nie tylko klasyków z filmem Indiana Jones i ostatnia krucjata na czele, ale też wiele nowości, które pojawiły się w kinach w ostatnich latach. W większości z nich sam wątek ojcostwa również pełni istotną rolę – są wśród nich zarówno filmy przygodowe, komedie czy poruszające dramaty. Wasi ojcowie są na pewno w różnym wieku, ale każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Jeśli pozycje poniżej was zainteresują, możecie ich poszukać w serwisach VOD za pomocą naszej wyszukiwarki.

Co obejrzeć na Dzień Ojca?

Film opowiada prawdziwą historię Chrisa Gardnera, który utopił oszczędności, próbując dorobić się jako akwizytor. Mężczyzna musi poradzić sobie ze znalezieniem nowej posady oraz zapewnieniem dziecku dachu nad głową. Po wielu próbach Chris otrzymuje propozycję odbycia bezpłatnego stażu w prestiżowej firmie brokerskiej. Smutna historia porzuconego przez żonę faceta tułającego się z synem po dworcach, który mimo wszystko nie traci nadziei i podejmuje walkę z niesprawiedliwym losem. Wzruszająca opowieść i świetna rola Willa Smitha, której nie sposób nie zachwalać.

Film skupia się na zespole zdeterminowanych amerykańskich inżynierów i projektantów, którym przewodzi Carroll Shelby, wizjoner motoryzacji. Wraz z towarzyszącym mu brytyjskim kierowcą, Kenem Milesem, Shelby otrzymuje zadanie od Henry'ego Forda - ma stworzyć od podstaw zupełnie nowy samochód, który będzie mógł zdominować Ferrari na mistrzostwach w 1966 roku. Tutaj być może w tle, ale równie istotny jest wątek relacji ojcowskiej postaci Christiana Bale'a z filmowym synem, największym fanem jego zdolności prowadzenia samochodu wyścigowego.

1917 rozgrywa się w czasie I wojny światowej na froncie walk. Bohaterami są dwaj brytyjscy żołnierze, Schofield i Blake, którzy dostają niemożliwą do wykonania misję. Produkcja, która otrzymała mnóstwo nominacji i kilka wyróżnień na Oscarach w 2020 roku. Jeśli twój ojciec nie widział jeszcze tej produkcji, warto ją dorwać i zobaczyć choćby ze względu na wyjątkową realizację.

Cóż za piękny dzień to dramat inspirowany życiem Freda Rogersa, który był niezwykle pozytywną postacią w historii telewizji. Fabuła oparta jest na prawdziwej przyjaźni Freda Rogersa z dziennikarzem Tomem Junodem - zgryźliwy reporter miał napisać artykuł o Fredzie Rogersie, jednak kontakt pomiędzy nimi sprawił, że Junod nauczył się empatii. Fantastyczny Tom Hanks, dużo o relacjach między rodziną i stosunku do wychowywania dzieci.

Film Damiena Chazelle przedstawia życie astronauty, Neila A. Armstronga, i jego legendarną misję w kosmosie, która sprawiła, że stał się pierwszym człowiekiem na księżycu. Fantastyczna okazja dla staruszków, którzy być może mieli okazję śledzić zmagania Stanów Zjednoczonych w celu podbicia kosmosu. Tutaj także mamy ważny motyw ojcowski, dotyczący relacji głównego bohatera ze swoim synem.

Kłamstewko to życiowy komediodramat, który opowiada o wychowanej w Stanach Zjednoczonych Billi, dziewczynie mającej chińskie korzenie. Bohaterka dowiaduje się, że jej babcia jest śmiertelnie chora i pozostało jej zaledwie kilka tygodni życia, jednak cała rodzina postanawia trzymać tę informację w tajemnicy przed babcią dla jej dobra. Fantastyczna, urocza i wzruszająca produkcja, którą warto oglądać właśnie w rodzinnym gronie.

Czasami trudno jest przekonać swojego ojca do własnych racji, prawda? W filmie O chłopcu, który ujarzmił wiatr, główny bohater mieszka w wiosce, która cierpi z powodu suszy i niskiej wydajności gleby. Znajduje jednak sposób, żeby realizować swoje marzenia. Pytanie tylko, czy pozwoli mu na to jego tata?

Słodziak przedstawia wręcz terapeutyczną dla scenarzysty historię skomplikowanej relacji ojcowskiej. Shia LaBeouf zmieniając się na potrzeby filmu w swojego ojca, odarł swoją młodość oraz późniejsze życie z aury tajemniczość i odsłonił całego siebie. Mając w świadomości ten kontekst, seans Słodziaka może dostarczyć naprawdę mocnych wrażeń.