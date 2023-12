Adam Driver o Ferrari: Michael Mann od dawna walczył o ten film [VIDEO WYWIAD]

foto. naEKRANIE.pl

Do Torunia na 31. edycję Festiwalu Camerimage przyjechał Adam Driver, który otrzymał nagrodę aktorską. Przy okazji promował najnowszą produkcję w reżyserii Michaela Manna pod tytułem Ferrari, w którym gra wraz z Penélope Cruz.

Udało nam się spotkać z Driverem i porozmawiać o jego początkach w zawodzie aktorka. Opowiedział nam, co ten zawód mu dał i w jaki sposób pomógł mu w życiu. Zdradził również, dlaczego jego pierwsze podejście do tego zawodu trwało tylko 48 godzin oraz co łączy go z Ferrarim.

Zapraszamy Was do obejrzenia naszych wywiadów:

Adam Driver – wywiad

Ferrari – opis fabuły

Bohaterem biografii jest słynny Enzo Ferrari (Adam Driver), były kierowca rajdowy, który znajduje się w najtrudniejszym momencie swojego życia. Firma, którą od 10 lat buduje wraz z piękną żoną, Laurą (Penelope Cruz) stoi u progu bankructwa. Ale to nie koniec problemów!

Na szczęśliwym dotąd życiu rodzinnym tragicznym cieniem kładzie się śmierć syna. W tej sytuacji Enzo decyduje się postawić wszystko na jedną kartę i wziąć udział w jednym z najtrudniejszych wyścigów na świecie. Liczącym ponad 1500 kilometrów rajdzie przez całe Włochy, znanym jako Mille Miglia. Zwycięstwo to szansa na ocalenie firmy, a przegrana oznacza stratę wszystkiego.