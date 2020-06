Angelina Jolie - utalentowana i niepokorna. Najciekawsze role aktorki

Źródło: Mert Alas, Marcus Piggott/Vanity Fair

Urodziła się 4 czerwca 1975 roku. Karierę modelki zaczęła w wieku 16 lat, a niedługo później trafiła do Hollywood. Choć pochodzi z aktorskiej rodziny, zaczynała jak wielu innych początkujących w branży: od ról w niezbyt ambitnych akcyjniakach, które wymagały od niej przede wszystkim urody i wdzięku, nie zaś umiejętności. Po drodze nie obyło się bez problemów z zaburzeniami odżywiania czy narkotykami. Przetrwała. Przez lata Angelina Jolie w pocie czoła szlifowała swój talent i zapracowała na pozycję w czołówce największych hollywoodzkich gwiazd - popularność i poważanie osiągnęła sama, udowadniając, że na nie zasługuje. Dziś, gdy kończy 45 lat, jest aktorką, reżyserką, zdobywczynią Oscara i trzech Złotych Globów, najseksowniejszą kobietą świata wg Esquire, filantropką, ambasadorką dobrej woli UNHCR, członkinią Rady Stosunków Międzynarodowych i matką szóstki dzieci. Z okazji urodzin przypominamy sobie dwanaście najciekawszych ról Jolie. Uwaga: Lary tu nie znajdziecie!

Przerwana lekcja muzyki

Film oparty na prawdziwych wydarzeniach. Zagubiona dziewczyna po serii wybryków zostaje osadzona w zakładzie psychiatrycznym, gdzie zaprzyjaźnia się z wulgarną, niezrównoważoną nonkonformistką - Lisą (tak, w tej roli świetna Jolie). Aktorski majstersztyk, Oscar i Złoty Glob dla Angeliny.

Gia

Biograficzny film o Gii Carangi, czyli jednej z pierwszych supermodelek, która zmarła na AIDS. Reżyser sportretował bohaterkę przez pryzmat jej odrzuconych uczuć i niespełnionych miłości, czyniąc z Gii postać prawdziwie tragiczną. Dramatyczna historia kobiety wydawała się być stworzona dla Jolie - dostała ona za nią pierwszego z trzech Złotych Globów. To po niej ruszyła pierwsza potężna fala popularności aktorki.

Cena odwagi

Być może intencje reżysera są nieco nieczytelne, a on sam nie angażuje się w losy swoich bohaterów, niemniej jednak ta podróż na Środkowy Wschód to wciąż wstrząsający zapis prawdziwych wydarzeń. Jolie gra tu pierwsze skrzypce - subtelnie, ale z życiem. Jest życie, są emocje.

Czarownica

Zabawa klasyczną baśnią. Oczywiście, motyw opowiedzenia znanej historii z punktu widzenia antagonisty (odpowiednio wybielonego) nie jest już niczym nowym, a jednak w kontekście nietykalnych dotychczas klasycznych animacji Disneya sześć lat temu powiało świeżością. Angelina Jolie, zarówno jako dobroduszna Diabolina, jak i żądna krwi Czarownica, jest baśniowo zjawiskowa.

Oszukana

Za sterami Clint Eastwood, jak zawsze chłodny, rzetelny, nieśpieszny. Ta historia dramatu matki, niekompetencji, systemowych błędów i nadużyć ostatecznie nie wybrzmiewa z taką mocą, na jaką zasługuje; Angelina wyciska jednak z niego maksimum emocji. Dla niej warto.

Dobry agent

To nie Bond, to historia profesji szpiega w bardzo realistycznym wydaniu. Nuda, stres, brak czasu, bezsens Zimnej Wojny. Nie znajdziecie tu efekciarstwa, za to doskonałe aktorstwo jak najbardziej. Nieprzenikniony Matt Damon i oszałamiająca Angelina Jolie to zaledwie wierzchołek góry lodowej.