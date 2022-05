Ciekawostki z filmów MCU. Zdjęcie z aresztowania, występ Wolverine'a i inne

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

MCU to obecnie wielki, popkulturowy, hollywoodzki moloch i ogromne produkcyjne przedsięwzięcie. Projekt wprowadził również do światowego kina kwestię uniwersum, wydarzenia, w których poszczególne filmy, mimo że nie opowiadają o tych samych bohaterach, są ze sobą połączone i zmierzają ze swoją historią w pewnym kierunku, a poszczególne postacie mogą pojawić się gościnnie lub w większej roli, nie tylko w swoich solowych projektach.

Widowiska MCU wiążą się również z wieloma zakulisowymi ciekawostkami dotyczącymi sposobu kręcenia konkretnej sceny, pomysłów scenariuszowych czy przygotowań aktorów do roli.

Przygotowałem dla Was galerię z interesującymi informacjami z planów produkcji Kinowego Uniwersum Marvela. Każdy z powstałych do tej pory filmów dostał po jednej ciekawostce. Zapraszam do sprawdzenia.

MCU - ciekawostki z filmów