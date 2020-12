Cyberpunk 2077 – wymagania PC, wersja na PS5 i Xbox Series X/S, tryb multiplayer. Co warto wiedzieć o grze CD Projekt RED?

CD Projekt

Nikt nie ma chyba wątpliwości, że Cyberpunk 2077 to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat. Do takiego stanu rzeczy przyczyniły się też liczne opóźnienia premiery, które jednych zirytowały, a innym tylko dodatkowo zaostrzyły apetyt.

W natłoku informacji łatwo jednak przeoczyć te naprawdę istotne, takie jak wymagania sprzętowe wersji PC, tryb multiplayer czy informacje o wersji na konsole nowej generacji – PS5 i Xbox Series X/S. Postanowiliśmy więc wyjść naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych czytelników i przygotowaliśmy krótkie podsumowanie tego, co o grze studia CD Projekt RED warto wiedzieć.

Czym jest Cyberpunk 2077?

Cyberpunk 2077 to RPG akcji z perspektywy pierwszej osoby, która przenosi graczy do Night City – fikcyjnego miasta w Stanach Zjednoczonych. Głównym bohaterem jest V, najemnik lub najemniczka (nie zabrakło tu rozbudowanego kreatora postaci), który wchodzi w posiadanie czipu będącego kluczem do nieśmiertelności. W ten sposób losy protagonisty/protagonistki zostają połączone z legendarnym buntownikiem, terrorystą i rockerboyem, Johnnym Silverhandem, a właściwie jego cyfrową wersją.

Warto również zaznaczyć, że polskie studio nie stworzyło tego świata od podstaw - w swojej grze wykorzystali oni uniwersum Cyberpunk 2020 autorstwa Mike'a Pondsmitha.

Cyberpunk 2077 – wymagania sprzętowe wersji PC

Wbrew pozorom, wymagania sprzętowe Cyberpunk 2077 na PC nie są tak wysokie, jak niektórzy się obawiali. Do zabawy w najniższych ustawieniach grafiki i rozdzielczości 1080p wystarczy procesor Intel Core i5-3570K z kartą graficzną GTX780 i 8GB ramu. Oczywiście do komfortowej rozgrywki w lepszej jakości oraz włączonym ray tracingiem potrzeba już zdecydowanie droższego i dużo bardziej wydajnego sprzętu.

CD Projekt RED opublikowało szczegółowe wymagania gry w przejrzystej tabelce, która bardzo jasno określa, jakiego peceta potrzebujemy do interesujących nas ustawień.

CD Projekt

Cyberpunk 2077 na PS5 i Xbox Series X/S – kiedy premiera?

Aktualnie produkcja ta dostępna jest wyłącznie na PC, Google Stadia oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One, a na nowej generacji możemy zagrać dzięki wstecznej kompatybilności.

Gra studia CD Projekt RED ma otrzymać aktualizację, która wykorzysta moc konsol nowej generacji w 2021 roku, jednak dokładnej daty jeszcze nie podano. Prawdopodobnie skróci ona czasy ładowania oraz zapewni lepszą oprawę i wsparcie dla technologii ray tracingu. Oczywiście do tego czasu gracze mogą bez problemu uruchomić Cyberpunk 2077 na PS5 i Xbox Series X/S dzięki wstecznej kompatybilności.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 – tryb multiplayer

Tryb multiplayer nie jest dostępny w Cyberpunk 2077 na premierę i ma on trafić do gry dopiero w przyszłości. Niestety również w tym przypadku nie znamy żadnych konkretów. Twórcy zapewniają jednak, że będzie on bardzo rozbudowany - ma być to osobna, ogromna produkcja.

Cyberpunk 2077 – recenzje

Dzieło polskich deweloperów zostało bardzo dobrze przyjęte przez krytyków na całym świecie. Wielu recenzentów zdecydowało się wystawić najwyższe noty, a zdecydowana ich większość chwaliła wciągającą historię, świetnie napisane postacie i angażujące zadania poboczne, które jakością nie odstają od głównego wątku. Wśród wad najczęściej wymieniono błędy, które w pewnych skrajnych sytuacjach potrafią być naprawdę uciążliwe. Aktualna średnia ocen gry w serwisie Opencritic to 91/100 na podstawie 51 opinii.

Więcej na temat jakości gry możecie dowiedzieć się z naszej recenzji.

Cyberpunk 2077 – co wycięto z gry?

Na koniec zostawiliśmy najmniej przyjemny punkt, czyli te rzeczy, które w grze miały się pojawić, ale na pewnym etapie z nich zrezygnowano. Na szczęście takich elementów nie ma zbyt wielu. Wycięto scenki przerywnikowe z trzeciej osoby (czy raczej – zastąpiono je tymi z pierwszej osoby), bieganie po ścianach, tuningowanie pojazdów, system szybkiej podróży za pomocą metra oraz możliwość korzystania z dwóch broni jednocześnie.