Diuna 2021 vs Diuna 1984 - różnice między filmami. Intrygująco rozbieżne wizje

Warner Bros

Do kin trafiła w końcu Diuna, czyli adaptacja kultowej powieści science fiction autorstwa Franka Herberta. Obraz zbiera bardzo dobre recenzje, a chwalony jest między innymi za epicki rozmach oraz aktorskie kreacje. Jest to wizja reżysera Denisa Villeneuve'a, który postanowił podzielić książkę na dwie produkcje. Wcześniej za adaptację powieści wziął się David Lynch, którego Diuna powstała w 1984 roku. Jednak widowisko nie spotkało się z uznaniem widzów czy krytyków. Do dziś przez wielu fanów literackiego oryginału jest uważane za symbol kiczu, a nie epickości.

Postanowiłem stworzyć dla Was galerię, która przybliży największe różnice między tymi produkcjami. Dotyczą one między innymi przedstawienia postaci i sposobu realizacji pewnych scen.