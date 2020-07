Ennio Morricone odszedł, ale jego muzyka pozostała. Największe hity kompozytora

Ennio Morricone zmarł w wieku 91 lat. Legenda muzyki filmowej ma na swoim koncie całe mnóstw wybitnych utworów i tak naprawdę każdy z nas może wybrać swoje ulubione kawałki, bo jest zdecydowanie z czego wybierać. Choć artysty nie ma już z nami, jego muzyka dalej będzie obecna w sercach widzów i fanów wielu produkcji filmowych, które ozdobione zostały muzyką Morricone.

Postanowiliśmy zebrać największe utwory z pokaźnej listy, ale było to zadanie bardzo trudne przez problem bogactwa. Ważnym czynnikiem będzie zatem popularność samego utworu, ale też jego wpływ nie tylko na muzykę filmową, ale w ogóle kulturę. Poniżej możecie usłyszeć utwory nie tylko z tych filmów, za które twórca otrzymał nominacje do Oscara: Niebiańskie dni (1978), Misja (1986), Nietykalni (1987), Bugsy (1991), Malena (2000) oraz statuetkę Akademii Filmowej za film Nienawistna ósemka (2015).

Ennio Morricone i jego największe hity. Zobaczcie zestawienie

Pewnego razu na Dzikim Zachodzie

Ennio Morricone stworzył ogromną ilość muzyki filmowej dla Sergio Leone i właśnie jeden z takich utworów otwiera nasze zestawienie. Te najbardziej charakterystyczne kawałki usłyszycie później, ale zawarte zostały także w tym filmie. Morricone wielokrotnie dowodził, że potrafi najlepiej na świecie oddać klimat westernu.

Ennio Morricone stworzył ogromną ilość muzyki filmowej dla Sergio Leone i właśnie jeden z takich utworów otwiera nasze zestawienie. Te najbardziej charakterystyczne kawałki usłyszycie później, ale zawarte zostały także w tym filmie. Morricone wielokrotnie dowodził, że potrafi najlepiej na świecie oddać klimat westernu.

Cinema Paradiso

Twórczość Morricone nie zawsze jednak nastawiona była na klimat i ściskanie za serce słuchacza, ale komponował też nieco bardziej przyziemne i spokojniejsze utwory. Ścieżka do filmu Cinema Paradiso jest także dowodem, że Maestro był w stanie wymachiwać batutą do każdego z filmowych gatunków.

Twórczość Morricone nie zawsze jednak nastawiona była na klimat i ściskanie za serce słuchacza, ale komponował też nieco bardziej przyziemne i spokojniejsze utwory. Ścieżka do filmu Cinema Paradiso jest także dowodem, że Maestro był w stanie wymachiwać batutą do każdego z filmowych gatunków.

12 Nietykalni 7,9 1987 Zobacz w VOD Nietykalni Akcja Nietykalni O filmie Krytycy i publiczność są zgodni – Nietykalni Briana De Palmy to arcydzieło, którego nie można przegapić – wspaniały, gwałtowny, oryginalny portret mafijnego barona, który rządził Chicago w czasach prohibicji… oraz... Czytaj więcej

Brian De Palma i Ennio Morricone dogadywali się wspaniale, czego efektem było wiele filmów i równie dużo znakomitych utworów. Zapamiętany zostanie jednak najbardziej ten, który został nominowany do Oscara, czyli Nietykalni.

Ten konkretny utwór, który możecie odsłuchać poniżej, to chyba jeden z bardziej bolesnych dla Morricone kawałków. To właśnie o nim wypowiedział się głośno w 2001 roku, że powinien był wygrać nagrodę Oscara za muzykę. Tak się nie stało i rzeczywiście Morricone mógł czuć się zawiedziony, bo jakby określili to młodzi ludzie, ten kawałek pozamiatał.

Dawno temu w Ameryce

Kolejny owoc współpracy Morricone i Leone. Kwintesencja obu geniuszy w najlepszym filmowym i muzycznym wydaniu. Jeśli wybierzemy którykolwiek utwór z tego filmu, będziemy mieć pewność, że muzykę komponował Morricone.

Kolejny owoc współpracy Morricone i Leone. Kwintesencja obu geniuszy w najlepszym filmowym i muzycznym wydaniu. Jeśli wybierzemy którykolwiek utwór z tego filmu, będziemy mieć pewność, że muzykę komponował Morricone.

Garść dynamitu

W tym filmie, jak mówił sam Morricone, zmieszał muzykę tonalną i awangardową. Odszedł trochę od swojego charakterystycznego stylu, ale wciąż słychać, że jest to muzyka mistrza.

W tym filmie, jak mówił sam Morricone, zmieszał muzykę tonalną i awangardową. Odszedł trochę od swojego charakterystycznego stylu, ale wciąż słychać, że jest to muzyka mistrza.