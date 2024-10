Fairy Tail 2 - już graliśmy. Nowa przygoda w świecie znanym z mangi i anime

fot. Koei Tecmo

Fairy Tail 2 to typowa produkcja dla fanów. One Piece Odyssey sprawdzało się jako samodzielna historia (choć wiadomo, że znajomość bohaterów i uniwersum pomagała w odbiorze), a Dragon Ball Z: Kakarot przeprowadzało nas przez znane momenty praktycznie od samego początku anime, a tutaj całość rozpoczyna się od... końca. Dosłownie, bo punktem startu jest wątek Imperium Alvarez, czyli kulminacyjny rozdział zarówno mangi, jak i anime. Śledzimy więc zmagania Natsu, Lucy i pozostałych członków tytułowej gildii z głównym antagonistą i najgorszym z magów – Zerefem.

Twórcy nie poszli jednak na łatwiznę i zadbali o nową zawartość. Nie serwują graczom wyłącznie tego, co można było już wcześniej przeczytać czy obejrzeć. Wprowadzono nowe sceny oraz pomniejsze wątki poszczególnych postaci, a całość wieńczy dodatkowy epilog zatytułowany Key to the Unknown. Z racji ograniczeń wersji przedpremierowej nie miałem okazji go sprawdzić – na to przyjdzie czas już po premierze. Osób, które nie miały do czynienia z Fairy Tail lub które miały dłuższą przerwę od tej historii, nie pozostawiono samym sobie. Z poziomu menu możemy uzyskać dostęp do wirtualnej encyklopedii, w której zawarto krótkie notki biograficzne bohaterów, najważniejsze terminy oraz krótkie podsumowanie wcześniejszych wydarzeń. Z uwagi na to, że wszystkie te informacje przekazano jedynie w formie tekstowej, nie jest to szczególnie pasjonujące i raczej nie zachęci kompletnych nowicjuszy do sięgnięcia po tę pozycję. Jako przypomnienie postaci czy najważniejszych pojęć sprawdza się to całkiem dobrze. Pod względem prezentacji i rozgrywki Fairy Tail 2 nie wybija się specjalnie ponad to, do czego przyzwyczaiły nas inne, podobnej klasy gry na podstawie dzieł japońskiej popkultury. Grafika jest przyjemna dla oka i stylizowana na anime, choć nie jest to absolutnie najwyższa półka. Gdzieniegdzie rzucają się w oczy tekstury niższej jakości, a niektóre lokacje są puste i pozbawione detali.

fot. Koei Tecmo

Świat jest barwny, a to, w połączeniu z możliwością płynnej zmiany aktywnego bohatera (za pomocą menu kołowego), zachęca do eksploracji. Ta jednak jest mocno ograniczona przez wszędobylskie ściany. Zarówno te dostrzegalne na pierwszy rzut oka, jak i te niewidzialne, ukryte w dość nieudolny sposób. Regularnie natrafiamy na przeszkody, które chciałoby się przeskoczyć, obejść lub zniszczyć. Niestety takiej opcji nie przewidziano. Możemy poruszać się wyłącznie po ścieżkach wytyczonych przez twórców. Podobnie wygląda to z beczkami czy pudłami. Niektóre możemy rozwalić ciosem pięścią, ale niektóre są niezniszczalne i przyspawane do podłoża, skutecznie blokując dostęp do niektórych miejsc.

Ciekawy i dość unikatowy jest natomiast system walki. Choć na pierwszy rzut oka wygląda, że mamy tu do czynienia ze starciami z podziałem na tury, to są to jedynie pozory. Pojedynki rozgrywane są w czasie rzeczywistym, choć daleko im do gier akcji. Nasze ruchy wybieramy z menu zawierającego kilka umiejętności, których uruchamianie zużywa punkty akcji. Stan wrogów opisują zaś dwa paski – zdrowia oraz postawy. Po wyczerpaniu tego drugiego jesteśmy w stanie wykonać potężny atak wraz z naszym sojusznikiem. Cały ten system, choć na papierze może brzmieć skomplikowanie, jest dość prosty do opanowania. Mimo tego przywyknięcie do niego wymaga czasu, z racji tego, że dość mocno odbiega od innych, popularnych gier jRPG na podstawie anime.

Podczas potyczek mamy bezpośrednią kontrolę tylko nad jednym bohaterem, a za działania kompanów odpowiada sztuczna inteligencja. W dowolnym momencie możemy jednak przełączyć się na sojuszników, by wykorzystać ich unikalne zdolności lub po prostu zaserwować sobie pewną odskocznię. Oprócz tego w Fairy Tail 2 uświadczymy też znaną z wielu innych jRPG mechanikę podatności i odporności wrogów na konkretne rodzaje obrażeń.

Fairy Tail 2 zapowiada się na przyzwoite jRPG, ale takie, które skierowane jest głównie do osób, które znają i lubią markę. Z uwagi na to, że historia rozpoczyna się w momencie startu kulminacyjnego rozdziału historii, odbiorcy, którzy nie znają tego świata i bohaterów, najprawdopodobniej poczują się zwyczajnie zagubieni.

Premiera gry 12 grudnia na PC oraz konsolach.