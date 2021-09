fot. materiały prasowe

Filmy i seriale o szkole pojawiają się często na ekranach od dekad. Twórcy biorą schemat, by opowiadać często nietuzinkowe historie, w których szkoła nie musi być stereotypowym punktem wyjścia. Postanowiłam wybrać dla Was filmy i seriale o szkole, które warto obejrzeć. To w nich szkoła jest fundamentem opowieści, która oscyluje w różnych gatunkach i przede wszystkim często zaskakuje odchodząc od gatunkowych schematów. Szkoła to nie zawsze popularne dzieciaki kontra outsiderzy w tonie komedii romantycznej. Jak lepiej rozpocząć rok szkolny, niż od dobrej historii?

Filmy i seriale o szkole

Carrie (1976)

Horror na podstawie debiutanckiej powieści Stephena Kinga o tym samym tytule. Opowiada historię nastolatki nieco innej od swoich rówieśników. Tytułowa Carrie mieszka wraz z ortodoksyjną chrześcijanką Margaret White. Przez fanatyzm matki życie prześladowanej w szkole dziewczyny przypomina koszmar. Kiedy pewnego dnia niespodziewanie odkrywa swoją psychokinetyczną moc, doprowadza do tragedii.

W filmie Briana De Palmy tytułową rolę zagrała Sissy Spacek, która otrzymała nominację do Oscara w kategorii najlepszej aktorki pierwszoplanowej.

Beztroskie lata w Ridgemont High (1982)

Pierwszy film w karierze reżyserki Amy Heckerling (Słodkie zmartwienia) śledzi losy grupy nastolatków z kalifornijskiej szkoły w latach 80. Szkolny podrywacz Mike Damone postanawia pomóc swojemu nieśmiałemu koledze znaleźć wymarzoną kobietę. Na ich drodze pojawia się licealistka, Stacy Hamilton, która również marzy o drugiej połówce.

Komedia młodzieżowa znalazła się na liście 100 najśmieszniejszych amerykańskich filmów wszech czasów.

Szesnaście świeczek (1984)

Film opowiada historię Samanthy, uczennicy liceum, która od dawna planuje dzień swoich 16. urodzin. Kiedy ten następuje, okazuje się, że nic nie idzie po jej myśli. Nastolatka musi zmierzyć się z przeciwnościami losu, a także z kujonem Tedem, pierwszoklasistą, który jest w niej zakochany.

Komedia autorstwa Johna Hughesa to kolejna doskonała pozycja dla fanów klimatu lat 80.

Klub winowajców (1985)

W jednej ze szkół na przedmieściach Chicago grupa nastolatków przeżywa nietypową sobotę, ponieważ za karę zostają zmuszeni zostać w bibliotece na osiem godzin. Ich zadanie polega na napisaniu wypracowania pod tytułem "Kim jestem?". Pięcioro uczniów szybko odkrywa, że łączy ich więcej, niż im się wydaje.

Kolejny film młodzieżowy autorstwa Johna Hughesa (Sixteen candles) pozwala spojrzeć na nastolatków z perspektywy różnych środowisk. Pojawiają się w nim następujące postacie: odmienna Alison, królowa piękności Claire, zapaśnik Andy, kujon Brian oraz kryminalista John.

Stowarzyszenie Umarłych Poetów (1989)

Kultowe Stowarzyszenie Umarłych Poetów to prawdziwy przewodnik samodzielnego myślenia, dzięki niezwykłej kreacji aktorskiej Robina Williamsa. Ekscentryczny nauczyciel John Keating staje się idolem grupy nastolatków ekskluzywnej Akademii Weltona. Dzięki niekonwencjonalnym metodom wychowawczym uczniowie odkrywają piękno zapomnianej poezji, która zmienia ich światopogląd.

Nominowany między innymi do Złotych Globów scenarzysta Tom Schulman zawdzięcza Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny właśnie temu tytułowi.