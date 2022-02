Filmy na luty 2022. Najciekawsze premiery kinowe

fot. materiały prasowe

Przedostatni miesiąc zimy zapowiada się niezwykle obiecująco w polskich kinach. Na dużych ekranach nie zabraknie znanych nazwisk zarówno w przypadku obsady, jak i twórców filmowych. Luty to przede wszystkim Uncharted, czyli duży film akcji oparty na grach oraz Moonfall, czyli nowa destrukcja Rolanda Emmericha. Poza tym na ekranach raczej mniejsze tytuły, ale nawet tutaj znajdzie się coś wartego uwagi.

Premiery kinowe - luty 2022

Frankie większość swojego czasu spędza w hollywoodzkim klubie komediowym, gdzie pracuje jako barmanka. Towarzyszy jej Jack - najlepszy przyjaciel oraz kochanek. Pewnego dnia w życiu pary niespodziewanie pojawia się Link. Wspólnie z nowym znajomym postanawiają wpłynąć na społeczeństwo. Frankie i Jake zaczynają umieszczać kontrowersyjne wypowiedzi Linka w internecie. To właśnie dzięki nim trójka ekscentryków zdobywa uznanie współczesnych widzów. Nagłą popularność pracowników zauważa szef klubu, który również planuje zyskać na ich karierze.

Luty rozpoczniemy reżyserskim debiutem wnuczki Francisa Forda Coppoli (Ojciec Chrzestny). W scenariuszu Gii Coppoli oraz aktora - Toma Stuarta (Szpieg) nie zabraknie humoru oraz gwiazdorskiej obsady. W rolach Frankie i Jakea zobaczymy Maye Hawke (Stranger Things) oraz Nata Wolffa (Gwiazd naszych wina). U ich boku pojawi się również kultowy odtwórca Niesamowitego Spider-Mana, Andrew Garfield, który tym razem wcieli się w szalonego Linka. Bohaterowie zabiorą nas w emocjonującą podróż przez początki dorosłość. Młode pokolenie odkryje przed nami także nieco mroczniejsze aspekty współczesnej, wirtualnej rzeczywistości.

Data premiery w Polsce: 4 lutego

Patryk Vega powraca z kolejnym filmem. Kaja (Anna Mucha), Olga (Zofia Zborowska) oraz Nora (Małgorzata Rozenek-Majdan) wspólnie wyruszają w podróż w poszukiwaniu wrażeń i męskiego towarzystwa. Kiedy w życiu Kai pojawia się przebojowy Johnny, ambitna dziennikarka od razu widzi w nim idealny materiał... na nowego partnera i bohatera swojego artykułu. Fotografka Nora również łączy swoją pasję z pracą, dzięki której poznaje dużo młodszego modela. Podobnie jest w przypadku prokurator Olgi. Tajemniczemu mężczyźnie ze Wschodu udaje się odmienić stanowcze poglądy zdeklarowanej feministki. Życie kobiet wywraca się do góry nogami, kiedy na świecie pojawia się pandemia. Niespodziewany lockdown odkrywa przed nimi prawdziwe oblicza nowych miłości.

Produkcja Miłość, seks i pandemia już po pierwszym zwiastunie otrzymała tytuł najbardziej kontrowersyjnej odpowiedzi na pandemiczną rzeczywistość. Wśród gwiazdorskiej obsady po raz pierwszy w roli aktorki zobaczymy Małgorzatę Rozenek-Majdan. Czy z nowym wyzwaniem zawodowym również poradziła sobie perfekcyjnie? To trzeba zobaczyć!

Data premiery w Polsce: 4 lutego

Miłość, seks i pandemia

Spokojne życie byłej astronautki Jo Fowler (Halle Berry) burzy dramatyczne wydarzenie w kosmosie. Księżyc wypada z orbity, lecąc prosto na Ziemię. Jo jest przekonana, że za zmianę kursu odpowiada pewna tajemnicza siła o nieznanym dotąd pochodzeniu. Zarówno politycy, jak i naukowcy początkowo dość sceptycznie podchodzą do szalonej teorii kobiety. Na ratunek przybywa jednak astronauta Brian Harper (Patrick Wilson) wraz ze specem od teorii spiskowych - Housemanem (John Bradley). Wspólnie z Jo Fowler wyruszają w kosmos, aby ocalić świat przed katastrofą.

Po grudniowej premierze netflixowego hitu Nie patrz w górę kolejny twórca podzieli się z nami własnym wyobrażeniem wad współczesnego społeczeństwa. Reżyserem i współscenarzystą został słynący z niesamowitych efektów specjalnych Ronald Emmerich (Dzień niepodległości, Pojutrze). Mimo dość nierealistycznej fabuły bez wątpienia dostarczy nam spektakularnej rozrywki. Na produkcje filmu przeznaczył bowiem imponującą kwotę około $150,000,000.

Data premiery w Polsce: 4 lutego

Moonfall

Tammy Faye Bakker żyła wraz ze swoim mężem Jimem Bakkerem w latach 70. i 80. Małżeństwo zbudowało od podstaw religijny park rozrywki oraz sieć medialną o rekordowych rozmiarach. Tammy szybko udało się zdobyć uznanie wśród ludzi. Kobieta wierzyła w prawo do szczęścia i akceptacji. Szanowana instytucja szybko znalazła swoich przeciwników. Liczne skandale oraz intrygi konkurentów w końcu doprowadziły do upadku wielkiego imperium.

Michael Showalter przedstawi nam swoje oryginalne spojrzenie na prawdziwą legendę. Imponującą charakteryzację Tammy Faye Bakker zaprezentuje nam Jessica Chastain (Sama przeciw wszystkim, Służące). Zdobywczyni Złotego Globu niejednokrotnie udowodniła swój niewątpliwy talent aktorski. Dlatego też jej kolejna kreacja także zapowiada się dość obiecująco. Oczy Tammy Faye to także kolejna świetna propozycja dla fanów gwiazdy Niesamowitego Spider-Mana- Andrew Garfielda. To już druga produkcja, w której aktor pojawi się na ekranach kin w lutym.

Data premiery w Polsce: 4 lutego

Mikołajek jest kilkuletnim chłopcem. Na pierwszym miejscu stawia rodziców oraz przyjaciół. Jego poukładane życie dobiega końca, kiedy tata otrzymuje pracę daleko od domu. Mikołajek nie wyobraża sobie życia bez swoich najbliższych kolegów. Pewnego dnia na drodze nierozłącznej ekipy pojawia się trop zaginionego skarbu. Zrozpaczony chłopiec postanawia odnaleźć złoto, aby przekazać je ojcu i uniknąć przeprowadzki.

Kolejna odsłona przygód bohatera książek Rene Goscinnego. Filmowa opowieść scenarzystów Mathiasa Gavarry'ego i Juliena Rappeneau doskonale sprawdzi się zarówno w przypadku młodszych, jak i starszych widzów. Poruszająca opowieść to idealny dowód na to, że to właśnie przyjaźń jest jedną z podstaw szczęśliwego życia.

Data premiery w Polsce: 4 lutego

Po śmierci mamy 8-letnia Wiki (Shanna Keil) rozpoczyna wraz z ojcem nowe życie w górach. Kiedy pewnego dnia nowy sąsiad wręcza jej małego szczeniaczka, Wiki postanawia ukryć nowego przyjaciela przed światem. Szybko okazuję się, że nie jest on zwykłym czworonogiem. Nie zważając na możliwe konsekwencje, Wiki nawiązuję niezwykłą przyjaźń ze swoim kompanem.

Reżyser Denis Imbert zabierze was w niezwykłą podróż oprawioną zjawiskowymi zdjęciami autorstwa Fabrizia Fontemaggiego. Rosyjska produkcja to kolejna świetna propozycja kina familijnego. Dzięki niej przekonacie się, że nie tylko psy mogą być najlepszym przyjacielem człowieka.

Data premiery w Polsce: 4 lutego

Beztroskie chwile Herkulesa Poirota (Kenneth Branagh) dobiegają końca, kiedy nad Nilem dochodzi do tajemniczego morderstwa młodej milionerki. Jak się okazuje, była ona znaną dziedziczką, która wyjechała w podróż poślubną. Słynny belgijski detektyw przerywa własny urlop, aby odnaleźć sprawcę.

Kennetha Branagha po raz pierwszy w tym roku zobaczymy po obu stronach kamery. Tym razem oczaruje nas własną wizją powieści Agathy Christie z 1937 roku. Thriller detektywistyczny skrywa wiele tajemnic. W produkcji nie zabraknie zjawiskowych kadrów z samego centrum egipskiej pustyni.

Premiera w Polsce: 11 lutego

Kat Valdez (Jennifer Lopez) i Bastian (Owen Wilson) postanawiają pobrać się na oczach milionów widzów. Tuż przed ceremonią kobieta przekonuje się, że jej dotychczasowe życie w błysku fleszy wcale nie jest idealne. Bastian wzbudza bowiem zainteresowanie wielu innych kobiet. Kiedy Kat dowiaduje się o jednej z jego zdrad, bez zastanowienia zrywa zaręczyny. O dziwo, kobieta mimo wszystko nie ma zamiaru rezygnować z własnego ślubu. W tym celu prosi przypadkowego mężczyznę z widowni, aby to on zastąpił jej niedoszłego męża przy ołtarzu.

Główni bohaterowie filmu na podstawie powieści Bobby Crosby zapowiadają się niezwykle przekonująco. Uwielbiany amerykański aktor wystąpi u boku jednej z najpopularniejszych gwiazd współczesnej ery Hollywood. Reżyserką została pasjonatka filmów komediowych - Kat Coiro. To dzięki niej J-Lo będzie miała okazję przedstawić widzom swój wyjątkowy talent muzyczny. W filmie nie zabraknie głośnych koncertów, gdyż to właśnie z nich będą żyć znane filmowe gwiazdy.

Premiera w Polsce: 11 lutego

Marry Me

Tytułowy Krime (Cezary Łukaszewicz) oraz jego kompan Wajcha (Misiek Koterski) dostają propozycję nie do odrzucenia. Byli kryminaliści szykują się na swój ostatni napad, ale tym razem stawka jest naprawdę wysoka. Pieniądze mogą ustawić przyjaciół na całe życie. Krime niespodziewanie traci głowę dla pewnej dziewczyny... To córka mężczyzny, którego wraz z Wajchą mają okraść. Czy tym razem to miłość będzie dla niego ważniejsza od pieniędzy?

Twórcy głośnej produkcji Proceder powracają z kolejną komedią gangsterską. Za scenariusz do filmu odpowiada słynny raper Kali, czyli Marcin Gutowski. To właśnie na podstawie swoich własnych doświadczeń napisał szaloną przygodę dwóch głównych bohaterów. Co ciekawe, fabuła produkcji łudząco przypomina współczesnej ekranizacje Romea i Julii.

Premiera w Polsce: 11 lutego

Krime Story, Love Story

Pod domem dziecka Czysty Kąt pojawia się wyjątkowy gość. Z samochodu wysiada Gorylica, która ma zamiar zaadoptować jedną z sierot. Jej uwagę natychmiast przykuwa kilkuletnia Joanna i to właśnie ona wraca z nową opiekunką do domu. Szczęście Gorylicy burzą lokalne władze, które wątpią w jej szczere intencje w stosunku do dziewczynki.

Film animowany w reżyserii Lindy Hamback z pewnością zapadnie w pamięć nie tylko młodszym widzom. Scenarzysta Jan Vierth zadbał o to, aby niespotykana dotąd fabuła nie stroniła od ważnych życiowych wartości. Opowieść o miłości, szczęściu i akceptacji z całą pewnością dostarczy pozytywnych emocji.

Premiera w Polsce: 11 lutego

12-letni Abe nie cofnie się przed niczym, aby spełnić swoje marzenie. Od urodzenia chciał zostać szefem kuchni. Kiedy na jego drodze pojawia się uliczny kucharz Chico, chłopiec porzuca letni obóz i rozpoczyna wyjątkową współpracę. Nowy przyjaciel zapoznaje go z nieznanymi mu dotąd kulinarnymi sztuczkami.

Brazylijskie kino familijne to doskonały przykład tego, że warto walczyć o swoje cele. W ambitnego Abe wcieliła się gwiazda Stranger Things - Noah Schnapp. Dlatego też film z pewnością zdobędzie uznanie młodszej publiczności. Nawet jeśli nie oglądaliście hitu Netflixa, aktor młodego pokolenia na pewno skradnie wasze serca.

Premiera w Polsce: 11 lutego