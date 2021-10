Furioza - wywiady z aktorami na czerwonym dywanie. Relacja z premiery

foro. naEKRANIE.pl

Furioza to dawno zapowiadany film, którego premiera została opóźniona przez pandemię o półtora roku. Nie mogliśmy więc odmówić sobie wyprawy na uroczystą premierę, która odbyła się w kinie Cinema City na warszawskiej Sadybie, aby wypytać twórców o ten projekt. Nasz redaktor naczelny wyciągnął dla Was kilka ciekawostek od obsady, która pojawiła się na czerwonym dywanie.

W wideo zobaczycie rozmowy z reżyserem Cyprianem T. Olenckim oraz takimi aktorami jak: Weronika Książkiewicz, Mateusz Damięcki, Szymon Bobrowski i Mateuszem Banasiukiem.

Furioza - relacja

Furioza - o czym film?

Furioza to inspirowany prawdziwymi wydarzeniami film, który pozwala wejść widzom do świata pseudokibiców: ultrasów, chuliganów oraz kobiet, które są z nimi związane. Choć w centrum znajdują się członkowie Furiozy, którzy walczą o dominacje, na pierwszy plan wychodzą silne kobiety. Policjantka grana przez Weronikę Książkiewicz nie daje sobie w kaszę dmuchać, ale ma też wrażliwą stronę. A głównym bohaterem produkcji jest lekarz dołączający do grupy chuliganów, której przewodzi jego brat. Pomaga policji ich rozpracować, choć wchodzi w ten świat zbyt głęboko.