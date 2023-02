TOP 10 gier na walentynki. It Takes Two, Portal 2, Overcooked i inne tytuły, w które zagracie w kooperacji!

fot. Klei Entertainment, EA, Panic

Walentynki można obchodzić na wiele sposobów. Jeśli spędzacie ten dzień ze swoją drugą połówką i chcecie zastąpić oklepane zajęcia (na przykład maraton komedii romantycznych!) czymś innym, to mam dla Was kilka propozycji w postaci gier z trybami kooperacji.

Poniżej znajdziecie te produkcje, które moim zdaniem najlepiej sprawdzą się do zabawy we dwoje. Z powodzeniem będziecie mogli zagrać w nie właśnie ze swoją Walentynką!

It Takes Two

Stosunkowo nowa platformowa przygodówka. W grze wcielicie się w skłóconą parę, magicznie zmienioną w lalki, na którą czeka pełno wyzwań. It Takes Two to skłaniająca do refleksji opowieść o przeszkodach i radzeniu sobie z nimi. Całość okraszona jest świetną rozgrywką kooperacyjną, barwnym światem i sporą dawką humoru.

Portal 2

Kultowa gra logiczna od Valve – oferująca jedyną w swoim rodzaju rozgrywkę dla dwóch graczy – pobudzi Wasze szare komórki oraz przetestuje umiejętność komunikacji i kooperatywne myślenie. Będziecie rozwiązywać zagadki i stawiać portale nie tylko dla siebie, ale i drugiej osoby. Sukces zależy od poziomu współpracy. Jeśli chcecie miło spędzić czas przy wspólnej burzy mózgów nad coraz to trudniejszymi łamigłówkami przy akompaniamencie cynicznego humoru głównej antagonistki, to Portal 2 na pewno się Wam spodoba.

We Were Here

Pozostajemy w zagadkowym klimacie – oto darmowa gra We Were Here, która stawia przede wszystkim na komunikację. Jedno z Was będzie „królikiem doświadczalnym” rozwiązującym zagadki. Druga osoba, znająca niezbędne i nieraz zaszyfrowane informacje, poprowadzi pierwszą przez etapy oferujące zróżnicowane wyzwania. We Were Here jest dość krótką grą, dlatego dobrze się sprawdzi, jeśli macie jeszcze więcej planów na 14 lutego.

Don't Starve Together

Jeśli lubicie motyw wspólnego przetrwania w dziczy, to ta pozycja na pewno się Wam spodoba. W Don’t Starve Togheter przemierzycie niezbadany świat pełny rozmaitych stworzeń, niebezpieczeństw i sekretów. By przeżyć, będziecie musieli zbierać surowce, craftować niezbędne przedmioty oraz budowle i przede wszystkim współpracować.

Moonglow Bay

Druga na tej liście produkcja o pozyskiwaniu jedzenia, ale w przyjaźniejszym klimacie – Moonglow Bay opowiada historię podupadającej zatoki rybackiej. Waszym zadaniem będzie przywrócenie jej dawnego blasku. Jako początkujący rybacy wyruszycie kutrem na połowy, ugotujecie i sprzedacie złowione zdobycze bądź oddacie je do lokalnego oceanarium. A to wszystko w klimatycznym i malowniczym świecie pełnym wzruszających opowieści.

Overcooked

Okazuje się, że gotowanie to naprawdę dobry pomysł na spędzenie walentynek. Jeśli nie chcecie pichcić w swojej kuchni, to nie musicie się martwić, ponieważ z pomocą przychodzi Overcooked. Wcielicie się w kucharzy restauracji, którzy w pocie czoła będą przygotowywać dania w bardzo krótkim czasie. Każda mapa różni się od siebie i stawia nowe wyzwania, przy których nie zabraknie śmiechu oraz potencjalnie kilku kłótni. Właściwy podział zadań i zdolności adaptacyjne zadecydują, czy dacie radę ocalić Cebulowe Królestwo.

Untitled Goose Game

Zamiast wkurzać się na siebie, zgotujcie piekło wszystkim wokół... i to jako słodkie gąski! Untitled Goose Game to gra sandboxowa, w której jako wypuszczone na wolność gęsi będziecie znęcać się nad mieszkańcami małej wsi. A to, w jaki sposób to zrobicie, zależy już od Waszej zwyrodniałej wyobraźni. Kolorowa oprawa graficzna i oryginalna rozgrywka dająca ogrom satysfakcji wciągnie Was i sprawi, że poczujecie się jak prawdziwe gęsi!

A Way Out

Nie każdy jest nieuchwytną gąską, która może robić, co tylko chce. W A Way Out wcielicie się w więźniów – Leo i Vincenta zamierzających uciec z więzienia. Plan cichego wydostania się z miejsca odsiadki szybko przeradza się emocjonujący pościg za zbiegami. Pełna zwrotów akcji historia utrzyma Was w napięciu i sprawi, że poczujecie się jak prawdziwi wspólnicy w zbrodni, którzy będą musieli polegać na sobie – czy tego chcą, czy nie.

Keep Talking and Nobody Explodes

Znajdujesz się w pokoju z tykającą bombą. Przed sobą masz tylko przyciski i kable, z którymi nie wiesz, co zrobić. Na szczęście na ratunek przychodzi Twój partner jako ekspert od rozbrajania bomb z niezbędnymi instrukcjami, co zrobić, by nie dopuścić do wybuchu przed upływem czasu. Łamigłówki różnią się na każdym poziomie i dostarczają wielu emocji. Keep Talking and Nobody Explodes to ostateczny sprawdzian Waszej wzajemnej komunikacji i opanowania w stresowej sytuacji.

Gry z serii LEGO

Tutaj wyboru jest co niemiara. Niezależnie, które uniwersum najbardziej Wam odpowiada, przeżyjecie piękne chwile wraz z kultowymi postaciami przeniesionymi do świata LEGO. Pełne humoru i świetnej rozgrywki tytuły o duńskich klockach na pewno umilą Wam wspólny dzień z bliską osobą.