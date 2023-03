Hogwarts Legacy - ukryte pomieszczenia, easter-eggi i ciekawostki. Azkaban, list Salazara Slytherina i ocet

Fot. Materiały prasowe

Po ukończeniu Dziedzictwa Hogwartu w stu procentach i spędzeniu wielu godzin na eksploracji świata jestem przekonana, że największym atutem gry jest to, co dzieje się w tle. Świat przedstawiony jest dopięty na ostatni guzik do tego stopnia, że wpłacając pieniądze wędrującemu artyście z czasem zobaczymy, jak ten wykupuje sobie więcej instrumentów dzięki naszej hojności. A jeśli postanowimy ubrać naszego czarodzieja lub wiedźmę w piżamę, to nie umknie to uwadze profesorom, którzy skomentują ten oryginalny i nieprzepisowy wybór garderoby do szkoły. Zobaczcie sami, jakie wyborne smaczki mogliście przegapić!

Hogwarts Legacy - ukryte pomieszczenia, easter-eggi i ciekawostki

W tym zestawieniu skupimy się ciekawostkach, które mogły umknąć graczom ze względu na to, że rozgrywają się poza głównym kadrem. Nie każdy na przykład sprawdził, co stanie się, jeśli nie grasz Puchonem i spróbujesz wejść do pokoju wspólnego Hufflepuffu, albo jak zareagują nauczyciele, gdy przyjdziesz na lekcje w piżamie. Co więcej, zebraliśmy najciekawsze scenki, które przypadkiem zobaczyli gracze: uczeń zamieniony w owcę w skrzydle szpitalnym i bal duchów to tylko niektóre z nich.

Chodząc po Hogsmeade, wasza postać może zobaczyć muzyka zbierającego pieniądze. Jest opcja, by wpłacić mu kilka monet. Jeśli będziecie robić to regularnie, z czasem jego kolekcja instrumentów zacznie się powiększać, a artysta będzie was rozpoznawać i dziękować za wsparcie.

Znacie więcej ciekawostek? Sami odkryliście coś ciekawego w grze? Czekamy na wasze komentarze!