Homeland - kultowy serial kończy 10.lat. Jakie jeszcze produkcje szpiegowskie warto zobaczyć?

fot. materiały promocyjne

Szpiegostwo międzynarodowe, wojny wywiadów, dyplomatyczne intrygi, polityka, walka z terroryzmem, wywieranie wpływu na rządy poszczególnych krajów – to wszystko i jeszcze więcej było domeną jednego z najlepszych seriali w historii telewizji. Homeland prezentował współczesne problemy geopolityczne, opierając się na perypetiach agentki Carrie Mathison, która w czasie wojaży po całym świecie, brała udział w tajnych i niebezpiecznych misjach. Dodatkowo serial skupiał się na życiu osobistym bohaterki. Pokazywał, jak oddanie dla kraju powoli ją wyniszczało i co finalnie musiała poświęcić w służbie Ameryce. Ta dramatyczna opowieść miała epicki charakter. Co ważne, nawet w ostatnim sezonie nie straciła jakości artystycznej. To prawdziwy ewenement we współczesnej telewizji.

Homeland jest z pewnością najznamienitszym przedstawicielem konwencji szpiegowskiej w TV. To jednak niejedyny serial skupiający się na działaniach wywiadów. Poniżej prezentujemy zestawienie produkcji telewizyjnych, które z pewnością przypadną wszystkim fanom przygód Carrie. Część z wymienionych seriali jest zapewne bardzo dobrze znana widzom, inne to mniej znane perełki, które absolutnie warto poznać. Czy któryś z niżej wymienionych seriali jest w stanie dorównać jakością Homeland? Dajcie znać w komentarzach, która z wyszczególnionych produkcji jest Waszym zdaniem najlepsza!

Seriale w klimacie Homeland